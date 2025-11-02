Janik Siner je jedan od trojice tenisera kome je ovo pošlo za rukom u Parizu, ali je Đoković to uspio dvaput.

Od ponedeljka prvi teniser svijeta Janik Siner osvojio je 23. titulu u karijeri na Mastersu u Parizu gdje je proslavio mali jubilej. Italijanu je to 5. titula iz Masters serije, dok ima četiri trofeja na najvećim turnirima. Do titule u Francuskoj stigao je na dominantan način, bez izgubljenog seta, što je pošlo za rukom samo još trojici tenisera u istoriji ovog prestižnog turnira.

Janik Siner je sada četvrti igrač koji je osvojio Masters u Parizu bez izgubljenog seta, nakon Stefana Edberga (1990), Rodžera Federera (2011) i Novaka Đokovića koji je to uspio dva puta(2014, 2019). Nije ni čudo što je na ovoj listi srpski as, pošto je rekorder u Bersiju sa čak sedam titula.

Đoković mu idol

"On je uzor za sve, posebno za nas iz mlađe generacije. Gledati ga kako trenira, kako se sprema za ovakve momente. Ono šta je uradio u svojoj karijeri je nevjerovatno. Gledam ga kao idola. Velika mi je čast i privilegija da igram protiv njega. Srećan sam zbog pobjede, ali sam i srećan što je tu, što igramo na turnirima. Hvala i navijačima na podršci koju daju i njemu i svima nama", rekao je Siner.