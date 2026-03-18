Okružni sud u Doboju utvrdio je da je N. Đ. (83) iz Stanara ubio suprugu sjekirom u stanju neuračunljivosti, te mu izrekao mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja.

Okružni sud u Doboju je prvostepenim riješenjem utvrdio da je muškarac N. Đ. (83) sa područja Stanara sjekirom ubio suprugu u stanju neuračunljivosti i izrekao mu mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja, prenosi RTRS.

Sud je utvrdio da je optuženi 10. novembra prošle godine u porodičnoj kući počinio krivično djelo ubistvo u stanju neuračunljivosti usled aktuelno intenzivirane hronične duševne bolesti tipa paranoja ljubomore.

Dok je njegova supruga spavala u spavaćoj sobi, on je ušao i zadao joj dva udarca sjekirom u desnu sljepoočnu čeonu regiju glave, saopšteno je iz Okružnog suda.

Sud je na predlog dobojskog tužilaštva izrekao mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac, a na svakih devet mjeseci će se ispitati da li je prestala potreba za liječenjem i čuvanjem. Optuženom je u izrečenu mjeru uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.