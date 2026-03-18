Tanji Savić se pomjerio filer ispod oka: Pjevačica prošla kroz pakao posle estetske intervencije

Pjevačica iskreno govorila o intervenciji na licu i komplikacijama

Izvor: Pink screenshot

Tanja Savić je prvi put progovorila o estetskim intervencijama koje je imala na licu i priznala da je radila podočnjake zbog čega se gorko pokajala.

Tanja Savić sada je pričala da joj se filer pomjerio ispod oka, te da njeno tijelo, ne podržava dobro ove intervencije.

- Kod mene se može videti šta sam ja radila na licu. Šta god da sam radila, to više nije isto kao što je bilo i nije lijepo kao što je bilo. Te podočnjake koje sam radila, filer se pomjerio, pa je napravio čudo ispod oka, ja to svima pričam. Te filere koje sam nekad radila, sada ih ne radim, moje tijelo ne podnosi dobro - rekla je pjevačica za "24sata"