Janik Siner rutinski je nadigrao Aleksa De Minora u polufinalu Završnog mastersa.

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u finale Završnog mastersa po treći put u karijeri. Ovog puta je u polufinalu savladao Australijanca Aleksa De Minora sa 7:5, 6:2. U drugom polufinalu sastaće se Španac Karlos Alkaraz i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.

Drugi teniser planete je od prvog gema pretio na servis rivala, dok je svoje gemove dobijao rutinski. Agresivna igra mu se isplatila u 11. gemu kada je napravio brejk, a zatim neumoljivim servisima potvrdio stečenu prednost i poveo sa 1:0 u setovima.

U drugom setu je nastavio gdje je stao, napravio je dva brza brejka, poveo sa 4:0 i povratka za De Minora nije bilo. Australijanac je tako poklekao po 13. put protiv istog rivala, a ljubitelji tenisa samo čekaju da Alkaraz "odradi posao".

Sineru je ovo treće uzastopno finale na Završnom turniru, što je samo po sebi veliki podvig, a ako se uzme u obzir da se stigao do sva četiri finala na grend slemovima, onda ovaj rezultat dobija na značaju, pošto je postao najmlađi teniser kome je to pošlo za rukom. To su ranije uspejli Novak Đoković i Rodžer Federer, dok je Italijan treći u istoriji.