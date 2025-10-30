Patrik Mekinro istakao je da ga odluke Novaka Đokovića sve češće zbunjuju

Novak Đoković mogao bi da učestvuje na završnom mastersu u Torinu, ako to poželi. Doduše, najbolji teniser svih vremena nije zvanično potvrdio dolazak, ali pretpostavka je da ćemo Srbina vidjeti u Torinu. Međutim, to što Novak javno ne otkriva planove poprilično nervira teniske analitičare, pa je Patrik Mekinro bio jedan od onih koji je komentarisao odluke olimpijskog šampiona.

Novak Đoković se našao u Šangaju početkom oktobra, potom u Rijadu na turniru "Šest kraljeva", a onda je svoje učešće najavio i u Atini. Tokom sezone uspio je da obezbijedi sva polufinala grend slem turnira, ali njegova dobra forma u 38. godini očigledno nije dovoljno ubijedila Mekinroa, koji je i pored Novakovih uspjeha posvetio pažnju drugim temama.

Kako još nije poznato da li će Đoković igrati u Torinu, koji je prošle godine propustio zbog slavlja i oporavka od Olimpijskih igara, Mekinro je analizirao raspored Srbina. Istakao je da bi voleo da Novaka vidi na tom turniru, ali uporno dobija pomiješane informacije.

Šta je Mekinro rekao?

"ATP tur bi volio da Đoković bude tamo, ali dobijamo pomiješane poruke od velikog igrača", rekao je Amerikanac za Forbs. "Ponekad kaže da treba da igra više turnira, ponekad ne", pojasnio je.

Ipak, instinkt Amerikanca naterao ga je da iznese mišljenje, pomalo drugačije od ostalih: "On je svakako zaslužio pravo da igra kada želi. Moj osjećaj mi govori da neće igrati, već počinje da se sprema za još jedan nastup u Australiji", rekao je Mekinro, misleći na Australijan open i Novakov pokušaj da osvoji 25. grend slem titulu.

Šta je rekao Novak Đoković?

Možda Novak šalje "pomiješane signale", ali trebalo bi uzeti u obzir da je srpski teniser nakon mečeva u Rijadu jasno rekao da ga do kraja godine očekuju još dva takmičenja. Ako izuzmemo Atinu, za koju je poznato da će na teren izaći već za vikend, onda ostaje pretpostavka da ćemo Novaka još jednom videti u akciji, a to bi trebalo da bude u Torinu.

"Sada je na redu odmor i rešavanje nekih problema koje imam sa svojim tijelom. Onda se nadam da ću igrati poslednja dva turnira sezone, vidjećemo", rekao je Novak posle poraza u polufinalu Šangaja.