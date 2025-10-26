Nekadašnji as Huan Ignasio Čela govorio je o dominaciji velike trojke i nema dilemu ko je GOAT "bijelog sporta".

Izvor: YouTube/Roland-Garros/Screenshot

Era "velike teniske trojke" je odavno prošla, ali debata oko titule najboljeg igrača u istoriji "bijelog sporta" i dalje traje. Iako je Novak Đoković po svim mogućim mjerilima završio ispred najvećih rivala, Rafaela Nadal i Rodžera Federera ima onih koji vole da umješaju parametre koji nisu validni. Među njima je nekada 15. teniser svijeta Huan Ignasio Čela.

Đoković je osvojio najviše grend slem titule (24), najviše Masters titula, najveći broj nedelja je bio na prvoj poziciji na ATP listi, ima bolji međusobni skor sa Špancem i Švajcarcem, ali Argentincu to nije dovoljno.

Čela je imao negativni skor protiv svih trojice: 0-2 protiv Đokovića, 0-6 protiv Federera i 1-4 protiv Nadala. Verovatno zbog ovih rezultata je za njega Rodžer Federer bio najteži protivnik.

"Rodžerov nastup je bio impresivan. Za mene... stvar je u tome što su ga nadmašili po dostignućima, ali za mene je on najveći. Pobijedio sam Rafu jednom, Mareja takođe, ali ne i Noleta, ali sam imao meč loptu. Samo jednom sam osvojio set protiv Rodžera u Majamiju, ali nisam mogao da završim posao", rekao je Čela za "La Nasion" i dodao:

Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia

"Ako pitate Chatgpt da konstruiše idealnog tenisera, to će biti Federer. Đoković i Nadal su ga nadmašili po brojkama i statistici, ali mislim da niko drugi nema Federerovu lakoću, talenat i klasu", kaže bez ustručavanja Argentinac.

Međutim, brojke ne lažu, a Čela je znao da se Đokovićeva veličina ne može poreći. "Da, on je najveći. U brojkama... Kao da su tri superheroja sa različitim moćima".

Čela je stigao do tri četvrtfinala grend slema, dva puta na Rolan Garosu 2004. i 2011. godine i jednom na US Openu 2007. godine. Nikada se nije susreo sa Federerom, Nadalom ili Đokovićem nagrend slemovima, ali su imali dovoljno susreta na mastersima i ostalim manjim turnirima.