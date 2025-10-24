Legendarna teniserka Serena Vilijams tvrdi da će Đokovićev rekord biti nadmašen.

Po mnogima najbolja teniserka svih vremena Serena Vilijams ne krije da joj je trenutno prvi igrač svijeta Karlos Alkaraz miljenik i veruje da može da nadmaši Novaka Đokovića koji drži rekord sa osvojene 24 grend slem titule. Španac ih za sada ima šest i najmlađi je teniser kome je to pošto za rukom.

Amerikanka je u karijeri osvojila 23 velike titule, a ukupno 73 u singlu, dok je rekord Margaret Kort za nju ostao nedostižan. Novak je uspio da ga izjednači, ali mu je potreban još jedan pehar za titulu apsolutnog vladara tenisa. Zašto to ne bi bio Alkaraz?

Američka teniserka Serena Vilijams

"Veliki sam navijač Karlitosa. Uvjek ga zovem da mu kažem da sam njegov veliki navijač", kaže Serena.

Bila je i više nego direktna na pitanje da li Španac može da nasmaši članove "velike trojke"? "Mislim da je u ovom trenutku sve moguće. Kada je Federer došao, niko nije vjerovao da može da nadmaši Samprasa. Nadmašio ga je. Onda je Rafa nadmašio njega, pa je Novak nadmašio Rafu. Karlos je naravno veoma mlad. Ima ozbiljne rivale, ali naravno da je moguće. Rekordi postoje da bi se rušili“, istakla je Serena Vilijams.

Šta Alkaraz treba da uradi da bi nadmašio Đokovića?

Ukoliko Alkaraz nastavi da osvaja u prosjeku dva grend slema godišnje do 29. godine će izjednačiti sa Rodžerom Federerom (20), a do 30. godine sa Rafaelom Nadalom (22). To znači da bi Novaka stigao sa 31 godinom. Ipak, teško je govoriti o ovom scenariju, pošto je ključno da mladi as prođe bez povreda. Takođe, tek ga čekaju najbolje teniske godine i nije isključeno da osvoji i koju titulu više po sezoni. U svakom slučaju dostizanje Novaka Đokovića će mu definitivno biti najveći izazov u karijeri...

Odnos Novaka i Serene

Srpski as i Amerikanka su godinama izgradili jako korektan odnos, ali Serena nikada nije krila da je za nju Rodžer Federer najbolji svih vremena, iako se penzionisam sa četiri titule manje od Đokovića.

"Rodžer Federer je najbolji, on je sinonim za igračku veličinu, visoku klasu i neverovatno je kako se adaptira na igru. On je genije", rekla je Serena o Federeru.