Primorac je opravadao ulogu favorita protiv Partizana i slavio 18:9 (5:1, 3:3, 6:2, 4:3).

Izvor: MN Press

Ono što se očekivalo, potvrdilo se u bazenu.

Ovo je za Kotorane treća pobjeda u Regionalnoj ligi.

Gosti su od starta poveli, bilo je 2:0, pa 7:2 i do kraja je jedina dilema bila konačan rezultat.

"Crno-beli" niti u jednom trenutku nisu uspjeli da zaprijete.

Balša Vučković je sa četiri pogotka bio najbolji u redovima Primorca.

Po tri su dali Savo Ćetković i Stefan Vidović.