Japanac Jusuke Inaba je postigao pet golova, četiri puta se upisao Savo Ćetković, tri Marko Mršić...

Izvor: MN Press

Nije bilo problema za vaterpoliste Primorca u 3. kolu Premijer regionalne lige.

Kotorani su do druge pobjede, prve na svom bazenu, došli u duelu sa Crvenom zvezdom - slavili su 19:13.

Već u prvoj četvrtini je crnogorski vicešampion postavio stvari na svoje mjesto, a u drugoj imao i šest golova prednosti...

Ta razlika je u nekoliko navrata viđena i u nastavku, a 19 pogodaka u mreži "crveno-bijelih" govore koliko je tim Anastasiosa Kehajasa bio dominantan.

U Zvezdi je strijelac četiri pogotka bio bivši crnogorski reprezentativac Stefan Pješivac.

Jadran M:tel nakon dva trijumfa na startu (protiv Partizana i na peterce u duelu sa Radničkim) u nedjelju od 18 sati dočekuje Budućnost One, prenose Vijesti.