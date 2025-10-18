Novak Đoković je posle izgubljenog prvog seta predao meč Tejloru Fricu i onda je objasnio zašto je to uradio

Novak Đoković šokirao je sve u Saudijskoj Arabiji kada je predao meč Tejloru Fricu. Amerikanac je posle taj-brejka dobio prvi set (7:6), a onda je Srbin samo prišao njemu i zagrlio ga. Pružio mu je ruku i rekao da ne može da nastavi meč. Odmah posle toga je objasnio i zašto.

"Nisam najbolje, hoću da se izvinim svima. Izvinite ljudi. Žao mi je. Žao mi je što niste vidjeli drugi set. Svaka čast Tejloru imali smo neke dobre poene, jedan od najdužih setova koji sam igrao sigurno", počeo je Novak.

Imao je samo riječi hvale za publiku i sve ljude u Arabiji koji su ga sjajno dočekali.

"Bilo mi je sjajno u Rijadu, sjajno ste me dočekali ovdje. Ovo je treći put da sam ovdje u poslednje tri godine. Ako se budem takmičio dogodine, nadam se da ću opet biti ovdje, ako me budete željeli ovdje."

"Novače, šta dalje?"

Voditelj Endrju Kasl pitao je Novaka kakav plan ima za nastavak sezone i djeluje da je Srbin najavio da će igrati na Završnom mastersu u Torinu za koji se kvalifikovao.

"Sada je da se odmorim i da riješim probleme koje imam sa tijelom Nadam se da ću igrati poslednjih nekoliko turnira u sezoni", zaključio je Đoković.