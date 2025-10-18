Ovaj duel igrao se za treće mjesto, a publika u Saudijskoj Arabiji imala je priliku da uživa u sjajnom tenisu.

ĐOKOVIĆ - FRIC 6:7 (4-7)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković predao je meč Tejloru Fricu na turniru "Šest kraljeva slema" u Rijadu.

Srbin i Amerikanac su pružili odlične partije na terenu i publiku držali budnom u prvom setu čak sat vremena i 21 minut! On je riješen u taj-brejku koji je pripao Tejloru Fricu, nakon čega je Đoković odlučio da preda meč zbog povrede.

BORBA ZA TREĆE MJESTO

Novak Đoković je poražen od Janika Sinera u polufinalu egzibicionog turnira “Slem šest kraljeva” u Rijadu, ali nije završio takmičenje u Saudijskoj Arabiji. Novaka očekuje meč za treće mjesto protiv Tejlora Frica i ovaj duel je na programu u 18:30 časova po centralnoevropskom vremenu. Direktan prenos može da se gleda na platformi Netflix.

Turnir se završava spektaklom u finalu, a rivali su Karlos Alkaraz i Janik Siner. Planirani početak meča je oko 20.00 časova, prenosi Kurir.