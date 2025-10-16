Novak Đoković poručio je pred svima da ne planira u skorije vrijeme da ode u penziju, a kao primijere uzeo je Lebrona Džejmsa i Kristijana Ronalda.

Izvor: Youtube/Saudi On Demand/printscreen, Javier Royas/Zuma Press/Profimedia

Novak Đoković (38) neće skoro u penziju. Planira da igra što duže i da se nadmeće sa novom generacijom. Svjestan je da su u ovom trenutku od njega bolji samo Janik Siner i Karlos Alkaraz i da ima još mnogo toga da ponudi. Opet su ga pitali kada će u penziju i to pred Šekilom O'Nilom i Dejnom Vajtom. Usledila je lekcija i spominjanje Lebrona i Kristijana.

"Dugotrajnost je jedna od mojih najvećih motivacija. Hoću da vidim koliko daleko mogu da doguram. Ako pogledate druge sportove poput Lebrona Džejmsa, Kristijana Ronalda, Toma Brejdija. To je neverovatno. Oni i mene inspirišu, hoću da nastavim. To je jedna od motivacija", počeo je Novak.

Otkrio je zatim i da se u tenisu spremaju velike promjene i da želi to da sačeka na terenu.

"Želim da doživim, mislim pod tim da igrajući tenis sačekam promjene koje dolaze u našem sportu. Veoma sam uzbuđen zbog toga. Postoje stvari koje se dešavaju o kojima ne smijem da pričam u ovom trenutku. Osjećam da će u narednih nekoliko godina, kao što je Dejna Vajt rekao da će da napravi velike promjene u boksu u narednih pet godina. Ja osjećam da je tenis sport koji će dosta da se promijeni i hoću da budem dio te promjene. Hoću da igram kada podmladimo naš sport i postavimo novu platformu koja će da traje decenijama", dodao je Đoković.

"To se neće desiti"

Voditelj programa u Rijadu bio je Maks Kelerman koji je na sve to konstatovao "da će ostali mladi igrači morati da ga pobijede i tako otjeraju u penziju". Na to se Srbin samo nasmijao.

"Žao mi je što ću morati da ih razočaram, ali to se neće desiti", zaključio je Đoković.

Novak je trenutno u Rijadu i u Saudijskoj Arabiji učestvuje na egzibiciji "Šest kraljeva" večeras će oko 20.30 časova da igra protiv Janika Sinera u polufinalu.