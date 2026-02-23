"Napravili su od mene pedofila i manijaka": Baka Prase za noć prokockao 200.000 €, otac nije htio da priča sa njim

Baka Prase govorio je o svojoj prošlosti i promovisanju kockanja.

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, gostovao je kod Minje Miletić u emisiji Telcast, projektu Telekom Srbije.

Tokom razgovora dotakli su se brojnih aktuelnih tema, a u jednom trenutku jutjuber je otvoreno govorio o usponima i padovima koji su obiležili njegovu karijeru u proteklih deset godina.

"Optužili su me da sam pedofil jer sam imao situaciju sa maloljetnicama koje su se meni predstavile kao punoljetne, ja nisam bio policajac da legitimišem te osobe, a od mene su napravili da sam manijak, pedofili, silovatelj... Imao sam dosta epiteta", kaže Baka koji priznaje da su ipak ljudi shvatili da to baš nije tako kada su pogledali njegov jutjub kanal.

"Harizmatičan sam i ljudi se poistovjećuju sa mnom iako imam neke kontroverzne stavove, ali svi ih imaju samo što ih ne govore javno, siguran sam da sam najbolji u medijskom biznisu i to sam prvi put shvatio 2019. godine kada su me angažovali da budem gost u jednom šoping centru gdje je došlo mnogo hiljada djece, a mene su i tada masakrirali i optužili da sam ugrozio zdravlje te djece", kaže influenser dok Minja zahteva da se razjasni gdje je granica i koja je tu njegova odgovornost.

Otac nije pričao sa njim

"Odgovornost je minimalna, ja nisam roditelji, niti vaspitač, ja sam zabavni program, niti sam natjerao nikoga da gleda moj sadržaj nikada, niti smatram da ja treba da vaspitavam tu djecu, ja uvijek i naglasim da sadržaj koji plasiram nije za maloljetne", kaže Bogdan koji odgovara na Minjino pitanje zbog čega se profesionalno bavi kockanjem.

"Otac nije pričao sa mnom nedelju dana kada sam počeo da promovišem kocku. Ja lično smatram da je to sve negativno, ali ja sam izgubio sve sponozore i već šest godina ih nemam jer sam proglašen ubicom, bio sam doveden u situaciju da nemam više kako da zarađujem i odlučio sam da to radim za 50.000 eura mjesečno, a desilo se da moj prvi ugovor bude 250.000 eura na mjesečnom nivou 2022. godine nakon sukoba sa Mitrovićem", kaže Baka.

Priznao je da je kockom krenuo da se bavi u momentu kada su ga svi sponzori napustili, te je otkrio kako za sebe smatra da nije zavistan od tog poroka.

"Smatram da nisam zavistan, nemam problem sa tim. Desilo se da sam jednom tokom lajva izgubio neke pare i onda sam nakon toga prokockao još 200.000 eura svog novca. Kada sam se ujutru probudio, odlučio sam da narednih mjesec dana nemam nikakav dodir sa kockom i uspio sam", priznao je on.