Rale mora na operaciju, Ana Nikolić odmah reagovala: Kompozitor ima velike zdravstvene probleme, isplivali detalji

Ana Nikolić nagovorila je svog dečka da posjeti doktora.

Izvor: Kurir

Kompozitor Goran Ratković Rale danima se osjećao loše, iscrpljeno i bez snage, a tegobe je pripisivao virusu koji je nedavno preležao.

Umor, otežano disanje i malaksalost postajali su sve izraženiji, ali poznati muzičar nije želio da diže paniku. Ipak, zahvaljujući upornosti njegove partnerke, pjevačice Ana Nikolić, situacija je dobila potpuno drugačiji epilog! Ona ga je nagovorila da ode na pregled i ljekari su ustanovili ozbiljan problem sa srcem i preporučili hitnu operaciju srčanih zalistaka.

Nije bezazleno

Prema saznanjima domaćih medija, Rale je danima imao simptome i vjerovao da je riječ o posledicama iscrpljenosti i sezonskog virusa. Međutim, stanje se nije popravljalo.

"Bio je blijed, bezvoljan i stalno je govorio da nema vazduha, tj. da otežano diše. Mislio je da će proći samo od sebe. Ana je ta koja je insistirala da ode kod ljekara", priča izvor blizak kompozitoru.

Kako saznaju domaći mediji, upravo je Ana primijetila da situacija nije bezazlena. Navodno mu je, posle nekoliko dana pogoršanja, jasno stavila do znanja da mora na pregled.

"Rekla mu je da se ne igra zdravljem i bukvalno ga je natjerala da zakaže pregled. Da nije bilo nje, ko zna koliko bi još čekao", dodaje isti izvor.

Nakon detaljnih analiza i pregleda ljekari su ustanovili da Rale ima ozbiljan problem sa srčanim zaliscima i da je neophodna operacija u što kraćem roku. Vijest je, prema riječima upućenih, zatekla sve ljude u kompozitorovom okruženju.

"Bio je u šoku. Nije mogao da vjeruje da je stvar toliko ozbiljna. Mislio je da je samo iscrpljen", kaže sagovornik.

Tokom jučerašnjeg dana, saznaju domaći mediji, kompozitor je otišao u bolnicu kako bi se konsultovao s ljekarima i ugovorio termin operacije. Kako tvrdi izvor blizak Raletu, intervencija bi trebalo da bude obavljena uskoro, a ljekari su mu savjetovali da do tada maksimalno miruje i izbjegava stres.

"Situacija je ozbiljna, ali je, srećom, sve otkriveno na vrijeme. Da je čekao još samo nekoliko dana, posledice su mogle da budu mnogo gore. Sada je najvažnije da operacija prođe kako treba i da se oporavi", navodi izvor.

Vijest o njegovom zdravstvenom stanju dolazi u trenutku kada su on i Ana ponovo u žiži interesovanja javnosti zbog svog burnog odnosa. Njihovu vezu od samog početka prati niz uspona i padova, česte svađe i emotivne turbulencije. Više puta su raskidali i mirili se, a sukobi između njih nerijetko su dospijevali u javnost.