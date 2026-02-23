Prvi put se oglasio otac djeteta Milice Todorović: Brutalnom porukom svima zapušio usta u jeku skandala

Partner poznate pjevačice podijelio je zanimljive riječi.

Izvor: printscreen/youtube/Grand Specijal

Milica Todorović na sve načine se trudi da balansira između javnog života i privatnosti, trudeći se da svoj emotivni svijet sačuva daleko od reflektora. Iako je pjevačica nedavno dobila prvo dijete, identitet njenog partnera do sada je ostao pažljivo skrivan od očiju javnosti.

Međutim, čini se da je on sada odlučio da se, makar simbolično, oglasi.

Na svom telefonu podijelio je status koji su mnogi protumačili kao poruku upućenu svima koji poslednjih dana komentarišu njihov odnos i spekulišu o detaljima iz privatnog života pjevačice. Riječ je o citatu simbolične sadržine:

"Miševi često zbore o lavu.

Miševi tuđe živote žive.

Al’ su bez daha od svog straha.

Lava ne vole, al’ mu se dive."

Zna kako da zapuši usta

Objava je ubrzo privukla pažnju, a pratioci su je protumačili kao jasnu poruku "dušebrižnicima" i onima koji, kako se navodi u citatu, komentarišu tuđe živote. Iako partner pjevačice nije dodatno objašnjavao značenje poruke, mnogi smatraju da se metaforički poistovijetio sa "lavom", aludirajući na snagu, samopouzdanje i dominaciju, dok je kritičare simbolično nazvao "miševima".

Podsjetimo, Milica je tokom trudnoće i nakon porođaja ostala dosledna odluči da privatne detalje zadrži za sebe. U nekoliko navrata isticala je da joj je porodica najveća podrška i da želi da najintimnije trenutke proživi bez medijskog pritiska.

Upravo zato ova objava njenog partnera predstavlja svojevrsni iskorak iz anonimnosti, iako njegovo ime i dalje nije zvanično predstavljeno javnosti. Da li je riječ o jednokratnoj reakciji na komentare ili nagoveštaju da će ubuduće biti prisutniji u javnom prostoru, ostaje da se vidi.

Za sada, par nastavlja da uživa u novoj životnoj ulozi, dok interesovanje javnosti za njihov privatni život, po svemu sudeći, ne jenjava.