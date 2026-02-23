Nevjerovatna scena dogodila se na jednoj utakmici u Turskoj gde je fudbaler usred meča spasao život galebu kog je pogodila lopta prije toga.

Izvor: Printscreen/X/MyLordBebo

Na fudbalskim mečevima viđaju se razne situacije, neki fenomenalni golovi, akcije, odbrane, svašta je moguće. Mada, jedna situacija je zaista nesvakidašnja i dolazi iz Turske. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom jedan fudbaler daje uspijeva da spasi život galebu.

Da, dobro ste pročitali. Golman je krenuo da ispuca loptu i tom prilikom je pogodio galeba koji je samo pao na teren. Jedan od fudbalera je znao kako da izvede zahvat koji mu je spasao život. Nešto slično kao vještačko disanje, samo nešto drugačiji princip. U tome je uspio.

CRAZY:



The goalkeeper hit a seagull with the ball right during a match of the Istanbul amateur league!



Fortunately, a player was on the field who was able to perform cardiopulmonary resuscitation on the bird and save it from death.



He saved the bird!pic.twitter.com/dhuuPtGBtl — Lord Bebo (@MyLordBebo)February 23, 2026

Trajalo je sve to oko dva minuta, ali je završeno uspješno. Fudbaler je potom iznio galeba sa terena i predao ga jednom čovjeku i djeluje da je sve prošlo kako treba. Zaista scena koja se rijetko viđa na stadionima.

U pitanju je meč amaterske lige u Turskoj, ali i snimak koji je brzo postao viralan.