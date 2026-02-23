logo
"Plašim se za bliske ljude": Ispovijest Bake Praseta o paljenju automobila, progovorio o svojoj bezbjednosti

Autor Ana Živančević
0

Baka Prase iskreno je govorio o nedavnom incidentu.

Ispovest Bake Praseta o paljenju automobila Izvor: Printscreen/Yotube/Telekom Srbija

Minja Miletić u okviru Telcasta, projekta Telekom Srbija, ugostila je jednog od najpoznatijih regionalnih influensera, Bogdana Ilića, kog publika bolje zna kao Baku Praseta.

Već na samom početku razgovora Minja je u šaljivom tonu prokomentarisala njegov dolazak u studio, aludirajući na nedavni incident kada mu je zapaljen automobil vrijedan oko pola miliona eura, pa ga je uz osmijeh pitala kako je ovog puta stigao do snimanja.

Pogledajte fotografije Bake Praseta:

"Uhvatili su momka koji je zapalio moj auto, ali ko zapravo stoji iza toga još uvijek se ne zna", započeo je Bogdan, koji je potom objasnio da li se plaši za svoju bezbjednost.

"Znam da postoji šansa da se meni nešto desi, ali se ne plašim jer sam siguran u svoje obezbjeđenje. Mada, ako je neko spreman da mi zapali auto, ko zna na šta je još spreman. Razmišljam šta bi moglo da se desi ljudima koji su meni bliski i to je jedini stres koji imam", govori Bogdan i otkriva zbog čega je auto bio parkiran na mjestu za invalide.

"To je privatan parking, a ne javna zona pa da ne smije da se stane na invalidsko mjesto. Mjesto je u vlasništvu lokala koji su mi dali da tu parkiram i to mjesto je pod rampom“, kaže Baka Prase, koji otkriva da auto nije bio osiguran i demantuje sve glasine o tome da je sam sebi podmetnuo požar.

