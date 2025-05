Novak Đoković održao je prvu konferenciju za medije na Rolan Garosu. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković održao je prvu zvaničnu konferenciju za medije na Rolan Garosu. Iz drugog pokušaja. Prvobitno je to trebalo da bude oko 16 časova u nedjelju, pa je došlo do pomjeranja. Poslije još nekoliko pomjeranja i umjesto 16.30 u ponedjeljak, počela je oko 17.30 i trajala je nešto kraće nego što je bilo planirano.

Jedno od pitanja za njega bilo je od jedne novinarke koja ga je pitala da li razmišlja o kraju svog puta poslije oproštajne ceremonije Rafe Nadala. "Iskreno, razmišljao sam o svom kraju puta kada smo gledali Rafin govor i ceremoniju, posebno u tim momentima kada smo bili u sobi sva trojica, pričao sam sa Rodžerom i Endijem o tome, prisjećali se, pričali o rivalstvu i svemu. Dio mene je ponosan što sam i dalje tu, ali u isto vrijeme sam i dalje tužan zato što su svi otišli. Oni su mi bili najveća motivacija. Toliko dugo...", počeo je Đoković.

Nastavio je u istom dahu.

"Rafa je dobio oproštaj kakav zaslužuje, svako od nas sanja da će nas slaviti na takav način. Volio bih da nekada dobijem takav oproštaj od svijeta tenisa. Nisam razmišljao o tačnom datumu, ako me to pitate ili o momentu. Samo generalno, kako je to lijep momenat. Bio sam emotivan, dok smo slušali njegov govor, gledali reakciju njegove porodice i prijatelja. Bilo je emotivno, veliki smo rivali, ali taj lični utisak, kada sve stavite na teren, nemoguće je da vas to ne dotakne. To smo mu i rekli na terenu. Bilo je prelijepo i čestitam Rolan Garosu na sjajnom poslu koji je uradio."