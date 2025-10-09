Rodžer Federer dolazi da gleda današnji meč Novaka Đokovića koji je i dalje pod znakom pitanja.

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Rodžer Federer prisustvovaće danas meču Novaka Đokovića na mastersu u Šangaju, međutim i dalje je neizvjesno da li će najveći svih vremena moći na teren. Nažalost, Đoković je imao ozbiljnih fizičkih problema tokom ovog turnira, muči ga disanje zbog visoke vlažnosti u Šangaju, povraćao je u prethodna dva meča, a na sve to povrijedio je i nogu.

Iz tog razloga organizatori još nemaju definitivno "da" da će Novak Đoković moći danas da igra protiv Zizua Bergsa u četvrtfinalu mastersa u Šangaju (od 12.30), ali se nadaju da će uspjeti da skupi snagu.

Upravo iz razloga iscrpljenosti Đoković je otkazao i medijske obaveze nakon pobjede nad Munarom u prošlom kolu i nije odradio niti jedan trening u međuvremenu. Dobra stvar je da između dva meča ima 48 sati pauze i da bi to moglo da bude od koristi da se vrati "na staro", ali ne treba zaboraviti da je ipak u godinama i da to nije kao nekada.

U svakom slučaju oborio je rekord Rodžera Federera kao najstariji učesnik četvrtfinala mastersa, a ako izađe na teren - Švajcarac će opet imati čast da svjedoči još jednom ispisivanju istorije.

‘Probably the first time I’m playing in front of you, I had some added pressure’@DjokerNolechats with Federer & Alcaraz in the stands#RolexShanghaiMasterspic.twitter.com/jGQXjTFEWG — Tennis TV (@TennisTV)October 13, 2024



Što se tiče samog Zizua Bergsa iz Belgije (44. mjesto na ATP listi) ovo će biti njegov prvi duel sa Novakom Đokovićem i vidjećemo da li će probati da iskoristi njegovu fizičku iscrpljenost u Kini. Za sada je Bergs ostavio odličan utisak u Kini i napravio je iznenađenje već izbacivši Kordu, Ruda, Serundola, pa najteže do sada Dijaloa u taj-brejku trećeg seta.

Interesantno, Federer je i prošle godine bio u Šangaju da gleda finale Novaka Đokovića i Janika Sinera, kada mu je srpski as rekao da je "baksuzan za njega" pošto je izgubio.

