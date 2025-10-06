Rodžer Federer govorio o Novaku Đokoviću kao o jednom od najboljih igrača svih vremena.

Izvor: Shelley Lipton / Zuma Press / Profimedia

Novak Đoković je oborio sve najvažnije rekorde Rodžera Federera, uskoro bi mogao da ga sustigne i po broju ukupnih titula u profesionalnoj karijeri, ali Švajcarac i dalje ne može da prizna ko je bolji! Kada se ta tema povede, svi rekordi padaju u vodu, jer Federer ne može da prevali preko usana "Novak Đoković".

Ovog puta je nekadašnji švajcarski teniser odgovarao na niz zanimljivih pitanja, kao da popunjava leksikon. Najbolji automobil, najbolji sat, prva djevojka u koju je bio zaljubljen, pa onda i sasvim slučajno najbolji teniseri u istoriji. Naveo je svoje idole i rivale, Novaka Đokovića stavio na kraj, a malo se i "napravio lud" tom prilikom.

"Kul sam sa Rafom. On je dobar", rekao je Rodžer Federer i počeo da nabraja najbolje svih vremena: "Moram da se vratim na one koji su mene inspirisali. Meni su bili potrebni teniseri koji inspirišu, postri na zidovima u kući, želio sam da budem kao oni. Štefan Edberg, Šveđanin, uvijek je napadao mrežu, bio je izuzetno elegantan. Bio je najviše kul. Onda Boris Beker iz Njemačke. Oni su igrali jedan protiv drugog, pa sam ih gledao na televiziji. Onda Pit Sampras iz SAD, bio je sljedeći", rekao je Federer.

Tek tada postalo je zanimljivo jer je bilo jasno da na posljednja dva mjesta moraju da se nađu njegovi najveći rivali, momci koji su mu uzeli većinu najvažnijih rekorda i spriječili ga da bude najveći ikad.

"Naravno, Nadal i možda Đoković, možda njega znaš", upitao je Rodžer Federer, a muzičar Burna Boj se iznenadio. "Bolji su od tebe?", upitao je i dobio iskren odgovor. "Da, možda neki od njih. Oni su...", rekao je Federer, a Burna Boj je dodao da je švajcarski teniser previše skroman. Pogledajte njihov razgovor:

Nekadašnji švajcarski teniser Rodžer Federer pomenuo je Novaka Đokovića dok je pričao o najboljima svih vremena. Izvor: Youtube/Complex

Nije ovo bio uvjerljiv odgovor Rodžera Federera, koji je ponovo izbjegao da direktno kaže ko je najbolji svih vremena. Ipak, znamo da je on to već priznao - iako možda tada nije bio svjestan. Kada je prije nekoliko godina Federer pričao o svojim najvažnijim rekordima, pominjao je baš one koje je Đoković kasnije srušio.

Da li je Federer veći od Đokovića?

Posljednjih nekoliko godina ljubitelji švajcarskog tenisera pokušavaju da nas ubijede kako dominacija Novaka Đokovića ne može da odredi ko je najbolji tensier svih vremena, iako su brojke vrlo jasne po tom pitanju. Federer praktično nema nikakve adute u raspravama o najuspješnijem igraču ikada.

Primjera radi, najvažniji rekordi koje Rodžer Fedderer i dalje ima u svom posjedu su osam titula sa Vimbldona, što nema nijedan drugi teniser. Ipak, Novak Đoković ima dvocifren broj titula sa Australijan opena, dok je Rafael Nadal rekorder sa 14 trofeja na Rolan Garosu, pa ni to nije baš dobra pozicija za Švajcarca.

Takođe, Federer je čak 237 nedjelja uzastopno bio prvi na ATP listi i po tome je rekorder, ali je Novak Đoković ukupno proveo više nedjelja na prvom mjestu liste. Švajcarski teniser za sada ima više trofeja u karijeri, ali ni po tom parametru nije rekorder, jer je Džimi Konors najbolji u istoriji tenisa. Đoković ima i pozitivan skor u mečevima protiv Federera, ako je to nekome bitno.