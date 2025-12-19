Marko Rubio upozorava da mir u Ukrajini zavisi od Kijeva i Moskve, a u Gazi neće biti mira dok se Hamas ne razoruža.

Izvor: YouTube/WFAA

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da se u mirovnim pregovorima o Ukrajini nikome ne nameće sporazum i da dogovor moraju željeti i Kijev i Moskva, te upozorio da u Gazi neće biti mira dok se Hamas ne razoruža.

"Na kraju, na njima je da postignu dogovor. Ne možemo primorati Ukrajinu da postigne sporazum. Ne možemo primorati Rusiju da postigne sporazum. Oni to moraju željeti", insistirao je Rubio na konferenciji za medije u Vašingtonu, dodajući da je ostvaren određeni napredak, ali da predstoji još mnogo posla. Istakao je da su posljednja preostala pitanja uvijek i najteža.

Ukrajinski mirovni pregovarači u petak započinju novu rundu razgovora sa američkim timom o predlozima za okončanje rata sa Rusijom, rekao je šef kijevske delegacije Rustem Umerov. Izaslanik Bijele kuće Stiv Vitkof i zet predsjednika Trampa, Džared Kušner, planiraju da se tokom vikenda u Majamiju sastanu i sa ruskom delegacijom, rekao je neimenovani zvaničnik Bijele kuće za Rojters.

Rubio je rekao novinarima da bi se u subotu mogao pridružiti dijelu razgovora o Ukrajini u Majamiju.

Odgovarajući na pitanja, Rubio je poručio da Sjedinjene Države, kada je riječ o Venecueli, nisu zabrinute da bi moglo doći do eskalacije sa Rusijom, dodajući da je Vašington i očekivao da će Moskva pružiti retoričku podršku predsjedniku Venecuele Nikolasu Maduru.

Administracija Donalda Trampa poslala je u region hiljade vojnika, zajedno sa nosačem aviona, ratnim brodovima i borbenim avionima.

"Oduvijek smo očekivali da će pružiti retoričku podršku Madurovom režimu… to nije faktor u tome kako posmatramo čitavu ovu situaciju", rekao je Rubio.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova u četvrtak je izrazilo nadu da Trampova administracija neće napraviti kobnu grešku po pitanju Venecuele i izrazilo zabrinutost zbog američkih odluka koje ugrožavaju međunarodni pomorski saobraćaj.

Rubio je takođe upozorio da u Gazi "neće biti mira" bez razoružanja Hamasa.

"Ako se Hamas ikada nađe u poziciji da prijeti ili napadne Izrael, mira neće biti. Niko neće biti ubijeđen da ulaže novac u Gazu ako vjeruje da će za dvije ili tri godine izbiti novi rat. Zato je razoružanje toliko važno", naglasio je američki državni sekretar.

Osim toga, uvjeren je da će više zemalja željeti da učestvuje u stabilizacionim snagama koje bi trebalo da učvrste krhko primirje u Gazi.

"Zaista sam uvjeren da su zemlje koje su prihvatljive svim stranama spremne da se obavežu i budu dio ove stabilizacione snage", rekao je.

Rubio se osvrnuo i na razgovore predstavnika Izraela i Libana održane u petak i izrazio očekivanje da će oni dovesti do formiranja snažne libanske vlade i razoružanja Hezbolaha.

"Nadamo se da će razgovori između libanskih vlasti i Izraelaca stvoriti okvir i put napred koji će spriječiti dalje sukobe", rekao je Rubio.