"Nahvatao je sa drugim muškarcem na djelu": Bivši muž Goce Tržan iznio šokantne tvrdnje

Autor Ana Živančević
0

Ivan Marinković otkrio je da ga je bivša supruga navodno prevarila.

Bivši muž Goce Tržan iznio šokantne tvrdnje Izvor: Instagram printscreen/gocatrzan

Rijaliti učesnik Ivan Marinković nekoliko puta je pred kamerama rijalitija govorio o odnosu sa svojom bivšom suprugom, pjevačicom Gocom Tržan, sa kojom ima ćerku. Naime, učesnici "Elite" su za crnim stolom jednom prilikom povelli temu o ljubomori u emotivnim odnosima, a tom prilikom Ivan je progovorio o odnosu sa Gocom, te je spomenuo i prevaru.

Pogledajte fotografije Ivana Marinkovića:

U rijalitiju on je nedavno uporedio vezu jedne od učesnica sa njegovom i Gocinom i istakao:

"Ja sam to osjetio, ne kod ove, već kod prve supruge."

"Odmah, čim ti meni izlaziš sa drugaricom posle 23 sata u bioskop znao sam", kazao je Marinković.

"Nahvatao je sa drugim muškarcem na djelu!"

"Nisam ni sanjao da ću uspjeti da je smuvam, a kamoli da se oženim njom. Prve intimne odnose smo imali u Domu sindikata, ali ne bih otkrivao tačno u kom dijelu dvorane i kako je sve izgledalo", izjavio je Ivan bez imalo srama.

Pogledajte fotografije Goce Tržan:

"Ubrzo poslije vjenčanja, u aprilu 2007. Goca se porodila i dobili smo ćerku Lenu. To su bile godine kada smo se mnogo voljeli. Priznajem, imali smo dosta trzavica i padova u braku, ali i mnogo lijepih momenata, koje ću pamtiti cijeli život."

"U jednom momentu počeo sam da se ponašam kao detektiv. Pratio sam je i nahvatao je sa drugim muškarcem na djelu! Pokušao sam da pređem preko toga, ali nisam uspio... Zbog toga smo se i razveli. Zanimljivo je da je ona prva podnijela zahtjev za razvod iako sam je ja uhvatio u nevjerstvu. Priznajem da mi nije bilo lako zbog našeg rastanka. Porodice su pokušale da nas pomire, ali bezuspješno", ispričao je Marinković jednom prilikom za "Informer".

Tagovi

Goca Tržan Ivan Marinković prevara

