Najsrećnije boje za Novu 2026. godinu: Stručnjaci potvrdili, idealne su za kićenje jelke, haljine i šminku

9 boja za Novu godinu koje donose sreću u 2026. godini

Za dodatnu dozu sreće unesite ove simbolične boje u praznične dekoracije i garderobu.

Budimo iskreni – svima nam je potrebna malo dodatne sreće! Nova godina je savršen trenutak da je prizovete: poljupcem u ponoć, tradicionalnim jelima ili raznim neobičnim običajima za sreću.

I boje koje nosite ili kojima ukrasite dom mogu da pojačaju vašu sreću. Dok klasične nijanse poput zlata, srebra i crne često dominiraju proslavama za Novu godinu, postoji čitava paleta boja koje se povezuju sa prosperitetom i pozitivnom energijom, kažu eksperti za simbolizam boja.

Pročitajte koje boje bi trebalo da dodate u svoj dom i garderobu za veliku noć – i unesite dozu sreće u svoj život u 2026. godini

Boja zlata

Zlato simbolizuje bogatstvo i prosperitet. Ako se nadate da ćete ove godine izaći iz dugova ili započeti novi poslovni poduhvat, zlato je boja za vas. Ovaj sjajni metalik ton u mnogim kulturama predstavlja bogatstvo i često se smatra talismanom sreće. Dodajte zlatne detalje u svoj stajling – nakit, kaiš ili čak sjenku sa zlatnim sjajem – i unesite glamur u praznični izgled, piše Readers Digest.

Crvena boja

Jarkocrvena donosi strast, sreću i radost. Od vatreno crvene i karmina do bordo i tople rđe, crvene nijanse povezuju se sa strašću u ljubavi, ali i sa ambicijom u karijeri ili hobijima. U kineskoj kulturi crvena je boja lunarne Nove godine i predstavlja sreću, radost i veselje. Zato je savršen izbor ako želite da u prazničnoj noći unesete energiju i optimizam.

Moka

Moka je boja sklada i udobnosti. Nova godina nije samo poljubac u ponoć – ona je trenutak da prigrlite nove početke i postavite ton za mjesece koji dolaze. Ova meka, topla nijansa braon priziva udobnost, mir i osjećaj stabilnosti. Pantone ju je čak proglasio bojom godine za 2025. Bogata i zemljana, mocha nas podsjeća da uživamo u jednostavnim radostima života, dok prostoru daje dašak sofisticiranosti. Savršen je izbor ako želite da osvježite dekor svog doma ili da prazničnoj atmosferi dodate prijatan, luksuzan ton.

Bijela boja

Bela boja donosi čistotu. U zapadnoj kulturi povezuje se sa svježinom i novim početkom. Ako imate velika očekivanja od svojih novogodišnjih odluka, upravo je bijela jedna od najsrećnijih boja za ulazak u 2026. godinu. Dekor u bijelom ili svečana kombinacija u ovoj boji donose osjećaj novog početka.

Boja smaragda

Smaragdnozelena simbolizuje mudrost. Zelene nijanse donose prosperitet, nove početke i rast. Svjetlija zelena podsjeća na proljeće i buđenje, dok tamnija smaragdna nosi energiju iskustva i znanja stečenog tokom godina. Ako želite da u novu godinu zakoračite sa osjećajem stabilnosti i unutrašnje snage, smaragdna je boja za vas.

Plava boja

Okean plava donosi mir. Ako priželjkujete spokoj u odnosima, u svom domu ili širom svijeta u novoj godini, ova boja je pravi izbor. Njena smirujuća nijansa priziva slike vode i neba – dva elementa koje ljudi instinktivno doživljavaju kao utjehu i izvor smirenosti. Dodajte je u dekoraciju ili garderobu i unesite trenutke tišine i harmonije u prazničnu atmosferu.

Žuta boja

Jarkožuta donosi nadu. Žuta se smatra bojom najviše energije i budi osjećaj vedrine, optimizma i radosti. Jedna je od najsrećnijih boja za Novu godinu jer donosi pozitivne vibracije, inspiriše nove ideje i unosi zabavu. Možete je unijeti kroz šarene postere sa omiljenim novogodišnjim citatima ili kroz neonske natpise koji osvjetljavaju prostor dobrom energijom.

Boja srebra

Srebrna boja simbolizuje dostojanstvo i snagu. Ona podsjeća na rafiniranost koja dolazi sa godinama, baš kao i srebrna kosa. Uključite je u praznične objave na društvenim mrežama – kroz metalik dekor, sjajne disko kugle ili jednostavne poruke napisane srebrnim fontom – i unesite simboliku otpornosti i elegancije u novogodišnju noć.

Crna boja

Crna boja donosi eleganciju i moć. Klasična i sofisticirana, ona je uvek prisutna na svečanim proslavama. Crna simbolizuje snagu, autoritet i glamur, a u novogodišnjoj noći daje osjećaj bezvremenske elegancije. Mala crna haljina, crni detalji u dekoru ili jednostavan kontrast sa zlatom i srebrom učiniće da atmosfera bude luksuzna i svečana.