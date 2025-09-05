Ženski rukometni klub OTP Group Budućnost u nedjelju započinje novu evropsku avanturu - čeka ih jubilarno 30. učešće u EHF Ligi šampiona.

Takmičenje u kojem je podgorički klub kroz istoriju dva puta bio šampion kreće utakmicom protiv mađarskog Debrecina (nedjelja, 16 sati) u „M:tel dvorani Morača”, pišu Vijesti.

Trener Bojana Popović je istakla da njen tim s nestrpljenjem čeka početak, iako je put do ove tačke bio sve samo ne jednostavan.

" Prošli smo kroz turbulentan period, ali nas ništa neće remetiti da nastavimo da radimo vrijedno. Velika pauza je iza nas, jer od februara nismo igrali takmičarske mečeve na najvišem nivou. Debrecin je vrlo organizovana ekipa, igračice se odlično poznaju i već su pokazale kvalitet pobjedama nad Đerom i Ferencvarošem. Odmah na startu nas čeka težak meč " rekla je Bojana.

Ambicija Budućnosti je da se domogne nokaut faze Lige šampiona.

" U pripremnom periodu smo pokazali disciplinu i koncentraciju, ali naši sparing partneri nisu bili na nivou timova iz Lige šampiona. Tek sada ćemo da vidimo kako stojimo " dodala je legendarna rukometašica.

Popović naglašava da je klub konačno na stabilnim osnovama, što je od velikog značaja za realizaciju planova.

" Organizacija ide ka tome da Budućnost bude na zdravim nogama, i to je vjetar u leđa za sve nas. Nije bilo zvučnih pojačanja, ali smo vratili Itanu Grbić, našu iskusnu reprezentativku i moju veliku želju. Ona će sigurno puno pomoći timu " kazala je Popović.

Ipak, nerealna očekivanja nisu potrebna.

" Ne prijetimo nikome. Ovo je tek početak izgradnje tima koji u narednim godinama treba da doživi svoj zenit. Želimo da što više šansi dobiju mlade igračice, da polako stasavaju, jer ne možemo od njih odmah da očekujemo zrelost, prije svega psihičku. Za napredak je potreban ozbiljan rad i pristup."

Popović je podsjetila da je Budućnost oslonac crnogorske reprezentacije, te da je važno da se vodi računa o razvoju talenata.

" Mlade rukometašice moramo da pravilno usmjeravamo, da odlaze u klubove gdje će igrati, a ne da sjede na klupi. Ekipa mora da ima bazu domaćih iskusnih igračica, mladih koje rastu uz njih, uz dvije-tri kvalitetne strankinje. Samo tako možemo da gradimo i Budućnost i reprezentaciju”, poručila je Bojana.

Za kraj se osvrnula i na uspjeh kadetske reprezentacije Crne Gore koja je nedavno osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu.

" Čestitam djevojkama na velikom uspjehu, bodrili smo ih tokom čitavog prvenstva. To je važan rezultat i za reprezentaciju i za Budućnost " zaključila je šestostruka klupska prvakinja Evrope iz igračkih dana, prenose Vijesti.