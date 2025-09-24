Preminuo je Dušan Anušić Kinez, poslednji član ekipe Partizana koja je odigrala prvi meč u istoriji kluba 1948. godine.

Izvor: RK Partizan

Tragične vijesti za navijače Partizana, preminuo je Dušan Anušić - Kinez. On je bio poslednji živi član tima Rukometnog kluba Partizan sa prve zvanične utakmice kluba. Preminuo je u 94. godini.

Dušan Anušić je 31. oktobra 1948. godine na Svetog Luku odigrao prvu utakmicu, tada u sportu koji se igrao po malo drugačijim i na većem terenu - velikom rukometu. Igrao je i za reprezentaciju Jugoslavije, pa je tako nastupio 1955. godine kada je Jugoslavija završila kao peta.

Redovno je pratio sve sekcije kluba, a kada je klub slavio 75. rođendan 2023. godine pojavio se na proslavi gdje mu je priznanje u vidu plakete predao tadašnji predsjednik kluba Željko Perkunić sa prvotimcima.

"Sa velikom tugom primili smo vijest da je u 94. godini preminuo Dušan Anušić - Kinez, najstariji član RK Partizan. Anušić je nosio crno-bijeli dres u prvoj zvaničnoj utakmici u istoriji kluba, koja je odigrana 1948. godine. Pored toga što je bio deo prve generacije rukometaša Partizana, kroz cijeli život je pratio i bodrio voljeni klub.

Sahrana je u četvrtak 25. septembra na Novom bežanijskom groblju, a opelo počinje u 14 časova. Rukometni klub Partizan izražava najdublje saučešće porodici i prijateljima", navodi se u saopštenju RK Partizan.

Kako je nastao RK Partizan?

''Na radnoj akciji Šamac – Sarajevo, prvi put smo vidjeli veliki rukomet. Dobili smo zadatak da ga prenesemo u Beograd'', rekao je jedan od osnivača Partizana Boža Švarc. Osnivači uz njega su bili Marian Flander, Artur Takač, Zvonko Benediković, a prvi trener Flander.

Ekipa je oformljena od đaka Prve i Druge muške gimnazije, a osim Anušića tu su bili: Jančić Bogdan, Jančić Branko, Mijalković Radomir, Cuki Petrović, Zečević Draško, Stankić Svetislav, Tadić Dušan, Vatovec Milan, Džeparovski Blagoje, Milinković Djordje, Janošević Vasilije, Špet Aleksandar, Slavković Ljubomir, Miladinović Vlada, Dimitrijević Dušan, Kordić Ljubomir, Nazečić Salko i Miljan Miljanić,

''Kiša, dresovi na šniranje, kopačke, šljaka i neponovljivi entuzijazam", rekao je o tom prvom meču u kome je Partizan pobedio Radnički 22:2 prvi kapiten Partizana. "Mali rukomet" počeo je da igra Partizan tek 7. januara 1957. godine.