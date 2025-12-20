Američko Ministarstvo pravde objavilo je samo dio dokumenata kojima raspolaže u slučaju Džefrija Epstina, a najistaknutija ličnost koja se pojavljuje u ovom početnom paketu jeste bivši predsednik SAD Bil Klinton.

Velika većina dokumenata objavljenih u petak čine fotografije, od kojih većina prikazuje nage žene, seksualne igračke, kao i Epstina sa saučesnicom Gislajn Maksvel na egzotičnim destinacijama širom svijeta.

Iako je aktuelni predsjednik SAD Donald Tramp imao blizak odnos sa pokojnim Epstinom, osramoćenim finansijerom, u ovom skupu dokumenata postoji vrlo malo referenci na njega. Prema Trampovoj verziji događaja, njih dvojica su se razišli sredinom 2000-ih godina.

U jednoj od fotografija koje je distribuiralo Ministarstvo pravde vidi se Trampova prva knjiga na polici za knjige, dok se na drugoj pojavljuju tri primjerka knjige Majkla Vulfa Fire and Fury, koja govori o haotičnom Trampovom prvom predsjedničkom mandatu.

Postoji i fotografija Trampa među kolekcijom drugih slika koje su bile odložene u fioci, za koju se čini da pripada Epstinovom radnom stolu.

S druge strane, među stotinama drugih objavljenih fotografija nalaze se desetine onih na kojima je Bil Klinton, uključujući i jednu na kojoj je bivši predsjednik djelimično nag, dok se opušta u đakuziju sa osobom za koju se čini da je žena, ali joj je lice redigovano.

Ministarstvu pravde naloženo da prikrije identitete žrtava

U skladu sa zakonom koji je doveo do objavljivanja ovih dokumenata, Ministarstvu je naloženo da prikrije sve detalje koji bi mogli otkriti identitet brojnih navodnih Epstinovih žrtava.

Na jednoj od fotografija vidi se žena koja sjedi vrlo blizu Klintona u, kako se čini, privatnom avionu. Postoje najmanje dvije fotografije na kojima je Klinton, ležerno obučen, sa rukom oko neidentifikovane žene.

Bela kuća je pokušala da skrene pažnju javnosti na veliki broj fotografija Klintona koje je u ovom paketu objavilo Ministarstvo pravde, pod kontrolom Trampove administracije.

„Evo Bila Klintona u đakuziju pored osobe čiji je identitet redigovan“, rekla je Trampova portparolka Abigejl Džekson u objavi na društvenim mrežama nakon što su dokumenta objavljena.

„U skladu sa Zakonom o transparentnosti Epstinovih dosijea, Ministarstvu pravde je izričito naloženo da rediguje samo lica žrtava i/ili maloletnika. Vreme je da mediji počnu da postavljaju prava pitanja.“

Bil Klinton se ogradio od optužbi

Klinton nije optužen za bilo kakvo krivično djelo od strane preživelih žrtava Epstinovog zlostavljanja, a negirao je da je imao saznanja o seksualnim zločinima pokojnog finansijera.

U saopštenju izdatom u petak, portparol bivšeg demokratskog predsjednika naveo je da istraga o Epstinu „nije u vezi sa Bilom Klintonom“.

„Mogu da objave koliko god žele mutnih fotografija starih više od 20 godina, ali ovo nije priča o Billu Klintonu“, rekao je Anhel Ureña u izjavi.

„Ovde postoje dve vrste ljudi. Prva grupa nije znala ništa i prekinula je odnose sa Epstinom prije nego što su njegovi zločini izašli na vidjelo. Druga grupa je nastavila odnose i nakon toga. Mi spadamo u ovu prvu. Nikakvo odugovlačenje ljudi iz druge grupe to neće promijeniti.

Svi, a naročito MAGA pokret, očekuju odgovore, a ne žrtvene jarce.“

Na fotografijama i Majkl Džekson

Postoje i spontane fotografije Klintona u razgovoru sa Epstinom, kao i sa frontmenom grupe Rolling Stones, Mikom Džegerom.

Na jednoj od fotografija Klinton je prikazan sa pevačicom Dajanom Ros i pokojnom pop zvezdom Majklom Džeksonom, koji je pre smrti oslobođen optužbi za zlostavljanje dece.

Postoje fotografije Klintona sa Epstinom u Bruneju, Tajlandu, Maroku i na drugim lokacijama na „Dalekom istoku“, prema evidenciji sadržanoj u ovom paketu dokumenata.

Teško je utvrditi šta su tačno njih dvojica radili tokom ovih putovanja, uz fotografije je dato vrlo malo konteksta.

Jedan set fotografija izgleda kao da prikazuje Klintona na putovanju u Afriku sa Epstinom.

Među drugim poznatim ličnostima na tom putovanju nalaze se glumci Kris Taker i Kevin Spejsi, koji se ranije suočavao sa optužbama za seksualno zlostavljanje, koje je negirao. U nekoliko postupaka je oslobođen ili su optužbe odbačene, iako se i dalje suočava sa tri nove optužbe pred sudom u Londonu.

Klinton je takođe leteo Epstinovim privatnim avionom u februaru 2002. godine, na relaciji Majami - Vestčester, Njujork, kao i u martu 2002. godine, iz Njujorka za London, prema spiskovima putnika koje je objavilo Ministarstvo pravde.

Klinton je jedan od retkih ljudi čija lica nisu redigovana na fotografijama, zajedno sa samim Epstinom i Gislajn Maksvel, koja je optužena da mu je pomagala u vrbovanju mladih žena za seksualnu eksploataciju.

Fotografije prikazuju mrežu sumnjivih odnosa i veza koje komplikuju pokušaje Demokrata da zadrže fokus na Trampu, kao i želju aktuelnog predsednika da se u potpunosti distancira od ove teme.

Pominje se i Naomi Kembel

Britanska supermodelka Naomi Kembel pominje se i u rukom pisanim beleškama iz policijskog intervjua sa jednom od navodnih Epstinovih žrtava.

Kembelova se ranije pojavljivala u Epstinovim spiskovima putnika. Ona je izjavila da je "zgrožena" seksualnim zločinima koje je osramoćeni finansijer počinio.

Prema tim beleškama, Kembelova je boravila na Epstinovom privatnom ostrvu na Američkim Devičanskim Ostrvima sa osobom po imenu "Žan Luk“ i "starijim ljudima".

Veruje se da je to referenca na Žan-Lika Brunela, modnog skauta bliskog Epstinu, koji se pojavljuje na brojnim fotografijama objavljenim u petak.

Brunel je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u Francuskoj 2022. godine, dok je bio pod istragom zbog sumnje da je silovao maloletnice i trgovao njima u svrhu eksploatacije.

Među drugim poznatim imenima u dokumentima su britanski milijarder Ričard Brenson, Endru Mauntbaten-Vindsor, bivši princ Endru, kao i legendarni voditelj CBS News-a Valter Kronkajt.

U dokumentima se pominje i prijava FBI-u 1996. godine

Dokumenti takođe potvrđuju navode Marije Farmer koja Epstina prijavila još 1996. godine. Ona je obavestila FBI o interesovanju biznismena za dečju p*rnografiju mnogo pre nego što su vlasti pokrenule ozbiljnu istragu o njegovom s*ksualnom zlostavljanju maloletnih devojčica.

Iako su u nekim krugovima Farmerovu optuživali da laže, ovaj paket dokumenata sadrži njenu originalnu FBI prijavu. Njeno ime je prikriveno, ali je njen advokat potvrdio za više američkih medija da se dokument odnosi upravo na njen slučaj.

U prijavi se navodi da je Farmerova policiji rekla kako je Epstin ukrao fotografije i negative koje je ona napravila za umetnički projekat, a na kojima su bile njene sestre stare 12 i 16 godina.

Farmerova je takođe prijavila da ju je Epstin tražio da fotografiše mlade devojke na bazenu, uz upozorenje da nikome ne govori o tome, jer će joj u suprotnom "spaliti kuću". FBI nije postupio po njenoj prijavi.

"Čekala sam 30 godina“, rekla je Farmerova za New York Times. "Ne mogu da verujem. Više me ne mogu nazivati lažovom."

Žrtve razočarane

Iako je ova objava potvrdila Farmerove navode, druge žrtve Epstinovog zlostavljanja razočarane su količinom informacija koje su objavljene.

Ministarstvo pravde objavilo je samo deo dokumenata u Epstinovom slučaju, uprkos zakonu koji je usvojio Kongres, a potpisao Tramp, kojim je naloženo da sva dokumenta budu javno objavljena do 19. decembra.

Preostali dokumenti zadržani su zbog potrebe za dodatnim redigovanjem, saopštili su zvaničnici. Prema rečima Todda Blanša, bivšeg Trampovog advokata koji sada obavlja funkciju zamenika ministra pravde, oni će biti objavljeni tokom naredne godine.

To je dovelo do tvrdnji Demokrata i drugih aktera da Trampova administracija sprovodi zataškavanje.