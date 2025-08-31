Rukometaši Partizana su na korak od plasmana u Ligu Evrope nakon pobede nad Karvinom u prvom meču kvalifikacija.

Izvor: MN Press

Rukometaši Partizana nadigrali su ekipu Karvine u prvoj utakmici specijalnih kvalifikacija za Ligu Evrope – 31:27 (16:15). Crno-bijeli su maksimalnu prednost stekli minut prije kraja i mogu biti zadovoljni rezultatom pred revanš koji se igra 6. septembra od 18 časova u Češkoj.

Gledali smo poprilično izjednačeno prvo poluvijreme, u kom su crno-bijeli bili za gol bolji. Gosti su došli do početnog vođstva i sve do 13. minuta trajala je rezultatska klackalica. Karvina je tada povela 7:9, ali su se izabranici Đorđa Ćirkovića vratili uz čvršću odbranu i bravure Trnavca. Anđelković je lobom iz sedmerca donio izjednačenje (11:11), a Crnoglavac prvu prednost za naš tim – 12:11 u 20. minutu. Posle odbranjenog kaznenog udarca Anđelkoviću, Česi su imali šansu za novo vođstvo, ali su se odbranili i crno-bijeli, a Nikolić iz kontre pogodio za 15:14. Zapaženu ulogu u prvoj deonici imali su Popović i Stanković sa po tri pogotka, a tačku na prvo poluvrijeme stavio je Šijan – 16:15. Zanimljivo je da su posle 30 minuta igre timovi bili izjednačeni i u broju šuteva na gol (po 25) i po pitanju tehničkih grešaka (po 5), ali su crno-bijeli za nijansu zadovoljniji otišli na pauzu.

Na startu druge deonice Partizan je prvi put stekao dva gola prednosti. Za 18:16 pogodio je Ilie, koji se nažalost dva minuta kasnije povrijedio i nije se vraćao na teren. Šijan je svojim prodorima zadavao muke odbrani Karvine, a posle gola za 20:17 cijela klupa je ustala na noge. Značajan doprinos u igri imao je i Crnoglavac, koji je preuzimao odgovornost u napadu u ključnim trenucima. Da naspram sebe imaju ozbiljnog i kvalitetnog protivnika crno-bijeli su se uvjerili i sredinom drugog poluvremena. Česi su iskoristili isključenja dosuđena Šijanu i Mićiću i najprije smanjili razliku, da bi deset minuta prije kraja poravnali rezultat – 25:25. Pokušali su gosti igrom sedam na šest da dođu do preokreta, ali su rukometaši Partizan AdmiralBet-a izdržali nalet protivnika, ponovo poveli i u poslednjem minutu preko Ivanova stekli maksimalnu prednost – 31:27.

Lista strelaca

Najefikasniji u crno-bijelom dresu bili su Crnoglavac sa šest i Simo Šijan sa pet pogodaka. U redovima Karvine istakao se Jonas Patzel, sedmostruki strelac. Golman Andrej Trnavac zabilježio je devet odbrana, dok je tandem na golu prvaka Češke, Kostalek – Mokros, zajedno upisao 11 odbrana.

PARTIZAN ADMIRALBET: Crnoglavac 6, Kaba 1, Šotić 2, Ilie 3, Ivanov 1, Trnavac (9 odbrana), Kotar 1, Ratković, Šijan 5, Mićić 2, Popović 3, Nikolić 2, Stanković 3, Jevtić, Zorić, Anđelković 2.

KARVINA: Mokros (4 odbrane), Bliznjuk 4, Prasivka 3, Patzel V. 4, Kostalek (7 odbrana), Uzek, Harabis 2, Solak 1, Skalicki 1, Siroki 2, Kristek, Nantl 3, Bajer.

Mogu da budem zadovoljan sa četiri gola prednosti

Trener Đorđe Ćirković je po završetku meča istakao da je zadovoljan rezultatom, ali je svjestan da tim ima na čemu da poradi do revanša.

"Rezultatom mogu da budem zadovoljan jer smo u poslednjem minutu prvi put stekli četiri gola prednosti. Dosta nervozna utakmica, bez ikakve potrebe. Trebalo je da ostanemo mirni, ali usled nekih odluka i načina na koji nas tretiraju, uz prazne tribine, povredu Iliea i virus koji nas je snašao, razumljivo je zašto je do te nervoze došlo. Da bismo na gostovanju potvrdili ovaj rezultat, potreban nam je taktički znatno kvalitetniji meč. Ova ekipa hoće da radi, ne pruža otpor i nama treninzi do revanša mogu mnogo da pomognu. Vidim i osjećam kod ovog tima da će stvari vremenom da legnu. Sve ono što smo vidjeli u analizi Karvina je pokazala danas. Očekujem samo da nas sa jačom energijom pritisnu tamo. Imaćemo i mi podršku Grobara u Češkoj, a nama sto navijača znači kao da je puna hala zbog svega što doživljavamo."

Simo Šijan večeras je odigrao prvi zvaničan meč u dresu Partizana i imao zapažen učinak. "Prije svega čestitao bih mojim momcima na dobroj partiji. Naravno, možemo mnogo bolje. Ipak je u tim došlo deset novih igrača, treba vremena da se uigramo, ali to što smo pripremali smo i pokazali na terenu. Možda je razlika mogla biti veća, ali gledamo na ovaj rezultat kao da je 0:0. U Češku idemo sa tim stavom i nadamo se novoj pobedi sledeće subote. Partizan je uvjek krasila dobra odbrana i smirenost u napadu. Mislim da je to recept koji nam je potreban i u revanšu."