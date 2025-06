Ivan Mićić i Nikola Zečević su lideri šampionskog sastava RK Partizan, a trener Đorđe Ćirković je istakao da treniraju mnogo. Koliko? Više od Kevina Pantera, naglasio je.

Izvor: MN Press

Partizan je posle 13 godina osvojio titulu prvaka Srbije, a trener Đorđe Ćirković je bio iza tog uspjeha. On je nakon velikog uspjeha i prekida dominacije Vojvodine govorio o tome koliko su njegovi momci naporno trenirali.

Za poređenje je uzeo primjer bivšeg kapitena KK Partizan Kevina Pantera, sada asa Barselone i godinama jednog od najboljih košarkaša Evrope. Ćirković tvrdi da su njegovi kapiteni, pivot Ivan Mićić i bek Nikola Zečević, sigurno imali više treninga od Amerikanca sa srpskim pasošem.

"Govorio sam igračima - Hajde da mi radimo strpljivo, predano i posvećeno. Neka rezultati dođu i godinu kasnije, prepoznaće se. Svi bismo voljeli da doživimo atmosferu kakvu imaju košarkaši. Proveo sam sa momcima 600 treninga u ove dvije godine i mogu da tvrdim da Kevin Panter, koliko god se o tome pričalo, nije trenirao više od Zečevića i Mićića. Taj nivo koji zahteva rukomet u psihofizičkom smislu zahteva cijelog čovjeka, kao nijedan sport. Nek se ne ljute drugi. Takav nam je i trening da bismo to izdržali. Hajde mi da radimo, da izgaramo i dajemo sve od sebe. Hajde da razmišljamo o budućnosti, čeka nas Liga Evrope, koja je baš po meri našeg kluba. Ako se pojavimo u grupnoj fazi, imaćemo šest jakih utakmica i eto prilike za neko još jače povezivanje kluba sa navijačima", rekao je Đorđe Ćirković.

Nikola Crnoglavac bolji od Brendona Dejvisa

Nije tu bio kraj poređenju sa košarkašima. U svom velikom intervjuu Ćirković je istakao Nikolu Crnoglavca. Iskusni 33-godišnji bek vratio se iz Rumunije nakon deset godina u Srbiju i postao prava noćna mora za superligaške golmane. Redom je rešetao, a najgore su protiv njega prošli najveći rivali. Imao je veći prosek nego - Brendon Dejvis, naglasio je trener.

"To je odlika velikih igrača. Crnoglavac je za sve važne utakmice podizao nivo igre, ima fantastične cifre u derbi mečevima. Ako gledamo samo važne utakmice, on ima bolji prosek nego Brendon Dejvis. Dejvis je na 9.8, a Crnoglavac preko toga. Gde su svi najavljivali da ćemo imati najveći problem, ispostavilo se da smo dobili izuzetnog igrača. Mićić, Zečević, Šotić i Popović – to su momci koji izgaraju za Partizan, koji osećaju ovaj klub i imali su odličnu sezonu", pohvalio je svoje izabranike trener crno-belih Ćirković.

(MONDO, N.L.)