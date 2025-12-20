Vanredni noćni polasci za Podgoricu planirani su u 02:00 časa, odmah po završetku koncerata.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Bar će i ove godine biti centar novogodišnjih događanja, sa pet dana bogatog muzičkog programa u okviru tradicionalnog Novogodišnjeg happeninga, u organizaciji Turističke organizacije Bar i Opštine Bar, prenosi portal Vijesti.

Željeznički prevoz Crne Gore (ŽPCG) obezbjeđuje vanredne noćne polaske vozova iz Bara, omogućavajući posjetiocima koncerata, a posebno mladima, bezbjedan povratak kući nakon večernjih programa. Polasci za Podgoricu planirani su u 02:00 časa po završetku koncerata, uključujući nastupe Aleksandre Prijović, Nataše Bekvalac, Zdravka Čolića i Ace Pejovića.

Redovne linije su dostupne iz Podgorice u 19:36 i 22:54 časa, a povratak nakon koncerata je organizovan vanrednim vozovima.

Iz ŽPCG ističu da vrhunska zabava i dobra organizacija idu ruku pod ruku sa brigom o mladima, bezbjednošću i zaštitom životne sredine.