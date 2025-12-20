Kako izgleda majka Maje Marinković? Ostavila je kad je imala 15 meseci, zbog njenih slika u minićima pljuštali komentari

Maja Marinković je dobila pismo od majke tokom boravka u Eliti. Na mrežama isplivala njena slika.

Izvor: Ig majaamarinkovic

Maja Marinković juče je u "Zadruzi 9 - Eliti" s brojnim cimerima proslavila Svetog Nikolu. Tim povodom, otac Radomir poslao joj je lijepu čestitku koju je i pročitala pred svima, čim ju je dobila.

Potom, isto je uradila i s pismom koje joj je poslala majka. Ovim gestom - ona ju je i te kako i ganula. Zadrugarka umalo nije zaplakala dok ga je čitala.

"Draga moja princezo, srećna slava Sveti Nikola. U ovom izazovnom svijetu rijalitija, ponosan sam na tebe i tvoje ponašanje, jer su tvoja dobrota i iskrenost tvoje najveće vrijednosti. Iako se susrećeš s ljudima koji te ne vole, najbitnije je ostati svoj. Tvoja svjetlost će uvijek nadjačati sve tamo, uvijek ću biti uz tebe i ponosan sam na sve što si postigla. Volim te puno, Taki i Leo " poručio joj je otac, javnosti poznat i kao Taki.

Potom je došao red da pročita i pismo koje je dobila od majke.

"Marija, srećna slava Sveti Nikola. Mnogo sam ponosna na ženu kakva postaješ. Vjeruj svojoj intuiciji, jer ona nikad ne griješi. Volim te puno, tvoja mama" pročitala je, zatim, čestitku od majke, čije ime nije poznato javnosti.

Iako ne priča često o majci, na društvenim mrežama je prije nekoliko godina osvanula njena slika, iz perioda kada je još bila sa Takijem. Pogledajte: