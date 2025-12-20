logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako izgleda majka Maje Marinković? Ostavila je kad je imala 15 meseci, zbog njenih slika u minićima pljuštali komentari

Kako izgleda majka Maje Marinković? Ostavila je kad je imala 15 meseci, zbog njenih slika u minićima pljuštali komentari

Autor Dragana Tomašević
0

Maja Marinković je dobila pismo od majke tokom boravka u Eliti. Na mrežama isplivala njena slika.

Kako izgleda majka Maje Marinković? Ostavila je kad je imala 15 meseci, zbog njenih slika u minićima Izvor: Ig majaamarinkovic

Maja Marinković juče je u "Zadruzi 9 - Eliti" s brojnim cimerima proslavila Svetog Nikolu. Tim povodom, otac Radomir poslao joj je lijepu čestitku koju je i pročitala pred svima, čim ju je dobila.

Potom, isto je uradila i s pismom koje joj je poslala majka. Ovim gestom - ona ju je i te kako i ganula. Zadrugarka umalo nije zaplakala dok ga je čitala.

"Draga moja princezo, srećna slava Sveti Nikola. U ovom izazovnom svijetu rijalitija, ponosan sam na tebe i tvoje ponašanje, jer su tvoja dobrota i iskrenost tvoje najveće vrijednosti. Iako se susrećeš s ljudima koji te ne vole, najbitnije je ostati svoj. Tvoja svjetlost će uvijek nadjačati sve tamo, uvijek ću biti uz tebe i ponosan sam na sve što si postigla. Volim te puno, Taki i Leo " poručio joj je otac, javnosti poznat i kao Taki.

 Potom je došao red da pročita i pismo koje je dobila od majke.

"Marija, srećna slava Sveti Nikola. Mnogo sam ponosna na ženu kakva postaješ. Vjeruj svojoj intuiciji, jer ona nikad ne griješi. Volim te puno, tvoja mama" pročitala je, zatim, čestitku od majke, čije ime nije poznato javnosti.

Iako ne priča često o majci, na društvenim mrežama je prije nekoliko godina osvanula njena slika, iz perioda kada je još bila sa Takijem. Pogledajte:

Tagovi

Maja Marinković taki marinković Elita 9

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ