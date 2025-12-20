Tokom akcije, sprovedene u saradnji Sektora za borbu protiv kriminala i Regionalnog centra bezbjednosti “Centar”, kod člana organizovane kriminalne grupe Dušana Lakušića (35) pronađene su lažne policijske uniforme, amblemi i odjevni predmeti crne boje, kao i podesni pre

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Pojačano obezbjeđenje u Vladinom domu na Cetinju uvedeno je nakon što su službenici Uprave policije priveli više osoba, za koje izvori portala Vijesti tvrde da su bliske organizovanim kriminalnim grupama.

Kako prenosi portal Vijesti, policija zvanično nije precizirala o kojem krivičnom djelu je riječ, ali više izvora iz bezbjednosnih službi navodi da inspektori provjeravaju da li su osumnjičeni planirali da se domognu neke od dragocjenosti koje se čuvaju u Prijestonici.

Tokom akcije, sprovedene u saradnji Sektora za borbu protiv kriminala i Regionalnog centra bezbjednosti “Centar”, kod člana organizovane kriminalne grupe Dušana Lakušića (35) pronađene su lažne policijske uniforme, amblemi i odjevni predmeti crne boje, kao i podesni predmeti za savladavanje prepreka, koji su bili u gepeku njegovog vozila.

Istovremeno, kontrolisan je i Božo Vujisić (29), za kojeg policija navodi da je operativno interesantno lice, blisko jednoj kriminalnoj grupi sa Cetinja, a kod njega su pronađena vozila beranskih registarskih oznaka koja su oduzeta radi daljih provjera.

Pronađeni su i elektronski uređaji, uključujući jedan telefon sa kripto zaštitom, dok se sumnja da je jedno vozilo imalo manipulisani broj šasije. Preduzetim aktivnostima, kako navodi policija, spriječeno je planirano izvršenje krivičnog djela. Portal Vijesti prenosi da će istraga utvrditi konkretan objekat eventualnog napada i da će javnost biti blagovremeno obaviještena.

U Vladinom domu čuvaju se neka od najznačajnijih djela crnogorskih i jugoslovenskih umjetnika, uključujući i ikonu Bogorodice Filermske, jednu od najvećih hrišćanskih relikvija, ukrašenu safirima, brilijantima i rubinima.

Policija naglašava da je akcija bila koordinisana i planska, s ciljem sprječavanja hibridnog djelovanja kriminalnih struktura. Kontrolisana lica se u evidencijama policije vode kao izvršioci teških krivičnih djela, uključujući nasilje, nedozvoljeno držanje oružja, te imovinski i privredni kriminal.