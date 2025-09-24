Ružne vijesti iz srpskog rukometa zbog navodnog napada Darka Jevtića na sudiju Ivana Mošorinskog.

Izvor: MN Press

Nema mira u srpskom rukometu koji je ponovo u centru pažnje zbog skandala. Zajednica sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije oglasila se zbog navodnog napada direktora Vojvodine Darka Jevtića na sudiju Ivana Mošorinskog na utakmici između Slavije i Vrbasa.

Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Poštovani ljubitelji rukometa, po dobijenoj informaciji o nemilom događaju koji se desio u Sportskoj dvorani Slana Bara u Novom Sadu, kada je tokom odigravanja utakmice došlo do napada na člana Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije od strane rukometnog radnika RK Vojvodina iz Novog Sada, Upravni odbor ZSiK RSS želi da se oglasi i da istakne sljedeće: - Zajednica sudija i kontrolora RSS najoštrije osuđuje svaki vid nasilja na sportskim, a pogotovo rukometnim terenima, bilo da se radi o verbalnom ili fizičkom deliktu i apeluje na dostojanstvo, tolerantnost i fer-plej svih učesnika u rukometnom sportu.

Tražimo da se u cilju sprečavanja dalje eskalacije preventivno preduzmu sve zakonom i propisima predviđene mjere od strane institucija koje su nadležne za dalje postupanje, da se vinovnik incidenta kazni, kao primjer svima koji sport doživljavaju kao pitanje 'života ili smrti', a ne kao vid viteškog nadmetanja.

Ustručavamo se pomisli da je ovo učinjeno sa predumišljajem, kao neki vid zastrašivanja svih rukometnih sudija u tek započetoj takmičarskoj sezoni. Iskreno se nadamo da se ovakav incident nikada više neće ponoviti i da će ostati izolovan slučaj koga će se svako ko voli rukomet stidjeti u budućnosti. Do završetka postupka koji su pokrenuti pred nadležnim državnim i sportskim organima, u vezi sa predmetnim slučajaem nećemo se dalje oglašavati", stoji u saopštenju koje je potpisao Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora.