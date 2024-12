"Znala sam s kim pravim djecu": Tamara Milutinović o mužu fudbaleru i ljubomori, jedno joj je bilo posebno teško

Tamara Milutinović otkrila je kako se snašla u ulozi majke, te govorila o povratku na posao i suprugu Darku Jevtiću.

Izvor: Instagram/tamaramilutinovic/printscreen

Pjevačica Tamara Milutinović nedavno se ostvarila u ulozi majke, dok ona i njen suprug, fudbaler Darko Jevtić ne kriju koliko su im nove životne titule oplemenile život.

Kako je imala rizičnu trudnoću, sve vrijeme praćenu od strane ljekara a za vrijeme koje je morala da miruje, pjevačica se odmah povukla sa scene i u miru dočekala porođaj. Sada, nakon što je prošlo dovoljno vremena od rođenja male Emili, Tamara se vratila poslu, reklo bi se ljepša i blistavija nego ikad.

Otkako je izbacila pjesmu “Cakum pakum“ koja je za jako kratko vrijeme postala neviđeni hit, pozivi za nastupe i gostovanja ne prestaju, što joj trenutno pomalo predstavlja i opterećenje.

"Ja sam se nekako učaurila sa Emili kod kuće, volim da mi je vezana kosa, da se ne šminkam, da ne moram ništa da radim, da sam prosto cijeli dan sa njom i da provodimo vrijeme zajedno, tako da kombinujem se za sad, javiću vam ako skrenem (smeh)", kaže pjevačica.

S obzirom da nije lako biti pjevačica i majka u isto vrijeme, Tamara otkriva kako provodi slobodno vrijeme sa ćerkicom, šta joj je najveći izazov u majčinstvu, i da li je bilo osjećaja griže savjesti nakon povratka na posao.

"Jako mi je teško i dan danas i još uvijek se navikavam na to. Mene su roditelji sa godinu i po dana već ostavljali u vrtiću, radili su svaki dan po osam sati, znači moja majka dosta vremena nije provodila sa mnom, a mene tješi to što moja ćerka sa mnom provodi dosta vremena", počela je priču Tamara pa dodala:

"Ona nije sa mnom jedino kada spava vikendom kada ja radim. Za sada se usklađujem da pogađam nastupe negdje blizu, da ja mogu da je uspavam, i kada ustane ujutru ja sam već tu, znači ona zna da je mama tu. Ionako se probudi jednom u toku noći da jede i nastavi da spava."

Mnoge je zanimalo i kako se u ulozi tate snašao njen suprug Darko.

"Snašao se i on, mislim znala sam sa kim pravim dijete. Upoznala sam ga jako dobro, mi smo četiri godine živjeli zajedno prije nego što smo se ostvarili kao roditelji, tako da imala sam vremena da ga upoznam. Kako sam ga zamišljala kao oca takav i jeste. Mala je vezana za njega strašno, mislim ćerka i tata, šta da vam kažem. Prosto budem ponekad ljubomorna", sa osmijehom kaže Milutinovićeva.

Vidi opis "Znala sam s kim pravim djecu": Tamara Milutinović o mužu fudbaleru i ljubomori, jedno joj je bilo posebno teško Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Iako je kod male djece teško uočiti neke osobine, Tamara priznaje da kod ćerke Emili primjećuje više svoje karakteristike, nego Darkove, barem za sada.

"Ista ja! Da se Darko ne ljuti, mislim znam da neće, ali ista je ja. Preslikana i fizički, ista je kao ja kad sam bila beba, original. Tvrdoglava je i snalažljiva, prevrće se, pravi akrobacije, penje se i silazi sa kreveta, što je za dijete od godinu dana onako, čudno", ističe ponosna mama.

Ljubav koju su osjetili kada je Emili ušla u njihov život ne može da se mjeri ni sa čim, ali mladi bračni par ne planira da se zaustavi na jednom djetetu, te Tamara za naš portal govori i o proširneju porodice.

"Ja se samo plašim kada zamislim da imam drugo dijete da bih ja Emili zapostavila, to bi mi mnogo teško palo, iako mi sve majke kažu da je to nemoguće, da prosto ne može da se desi, da to ide nekako spontano, ali mislim da to svaka mama sa jednom bebom osjeća,. Ali činjenica je da bismo suprug i ja voljeli još minimum dvoje djece, i naravno radićemo na tome uskoro", otkriva pevačica.

(MONDO/ Grand online/ Katarina Bojović)