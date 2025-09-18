Francuska potpuno podbacila na Svjetskom prvenstvu u odbojci i ispala već u grupnoj fazi.

Izvor: SHERWIN VARDELEON / AFP / Profimedia

Odbojkaška reprezentacija Francuske potpuno je podbacila na Svjetskom prvenstvu u Kezon Sitiju na Filipinima, gdje je izgubila od Argentine (2:3 u setovima) i tako ispala sa turnira. Morali su "trikolorI" da pobijede Južnoamerikance da bi prošli u osminu finala, uspjeli su da se vrate iz dva seta zaostatka, ali su u petom ipak izgubili - 26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15).

Francuzi su prethogno u grupnoj fazi izgubili i protiv Finske i tako je postalo jasno da generacija Ervina Ngapeta (na slici), dvostrukog olimpijskog prvaka iz Tokija i Pariza, nikada neće postati šampion svijeta. "Veoma smo motivisani jer je ovo poslednja šansa naše generacije", govorio je Ngapet (34) pred turnir na Filipinima.

Nevjerovatno zvuči da tako uspješna odbojkaška selekcija kao što je Francuska, aktuelni i dvostruki olimpijski prvak i šampion Evrope iz 2015. godine nikad nije igrala ni u finalu Svjetskog prvenstva. Poslednji put je nastupila u polufinalu 2014, ali te godine u Poljskoj nije uspjela ni do bronze, jer ju je Njemačka razbila 3:0.

Jedina medalja koju Francuzi imaju sa Svjetskog prvenstva je bronza koju su osvojili 2002. godine u Argentini, kada su u borbi za nju pobijedili Jugoslaviju, tada olimpijskog šampiona iz Sidneja.

Ovog septembra, "trikolorI" su potpuno razočarali pod vođstvom selektora Andree Đanija, slavnog italijanskog odbojkaša koji ih je vodio do olimpijskog zlata. U grupnoj fazi zauzeli su tek treće mjesto. Pogledajte konačan plasman u Grupi C:

Argentina 3-0 Finska 2-1 Francuska 1-2 Južna Koreja 0-3

U osmini finala Finci će igrati protiv Belgije, a Argentina protiv drugoplasiranog iz Grupe G, koji će biti poznat posle direktnog okršaja Italije i Ukrajine za drugo mjesto (trenutno Italijani vode 2:0).