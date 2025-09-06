Španski teniser Karlos Alkaraz na konferenciji za medije priznao da je usvojio savet svog idola Rodžera Federera.

Izvor: Tennis TV/Screenshot

Španski teniser Karlos Alkaraz je nakon pobede protiv Novaka Đokovića u polufinalu US Opena otkrio kakav savet mu je dao njegov idol Rodžer Federer. Drugi teniser sveta je nadigrao 16 godina starijeg rivala, da bi na konferenciji bio upitan o dugovečnosti u sportu i planovima u dugoročnoj karijeri.

Švajcarac se penzionisao sa 42 godine i 20 grend slem titula, Rafa Nadal sa 38 godina i 22 velike titule, dok Novak Đoković i dalje igra vrhunski tenis u četvrtoj deceniji i teži da postavio apsolutni rekord od 25 grend slemova.

Alkaraz je upitan da li planira da se takmiči do kasnih 30-ih, ali 22-godišnji Španac ne želi da gleda toliko unapred. Naravno, karijere velike teniske trojke su mu inspiracija, ali još je rano za bilo kakve prognoze. U ovoj fazi karijere mu je najbitnije da ostane zdrav i što bolje sačuva svoje telo.

"Jedna osoba mi je jednom rekla da ne moram da razmišljam o tome da li ću i dalje igrati sa 35 ili 38 godina. Rodžer me je savetovao da se moram fokusirati na narednih pet godina karijere. Onda, sa 27 godina, morao bih da razmišljam o još pet godina", rekao je Alkaraz.

Federer ga je savetovao da pravi petogodišnji plan i ne razmišlja o dalekoj budućnosti, što je savet koji je usvojio petostruki grend slem šampion.

"Ne radi se o razmišljanju 15 ili 20 godina unapred. Radi se o tome da idem godinu po godinu ili razmišljam najviše o pet godina. Videćemo do kojih godina mogu dobro da brinem o svom telu. Pokušaću da sledim njegove reči. Trenutno je preda mnom još mnogo godina", rekao je Karlos Alkaraz.

Alkaraz će za drugu titulu na US Openu igrati protiv Italijana Janika Sinera i to će biti druga sezona zaredom da je neko od njih dvojice osvojio neki od najveća četiri pehara.