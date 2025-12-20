Danas je himna dvijehiljaditih, a Nataša je odbila da je snimi: Nagovorila je ova čuvena Srpkinja

Marina je Natašu dugo nagovarala da snimi numeru, što je i urodilo plodom.

Mnoge hitove tokom dugogodišnje karijere za Natašu Bekvalac je napisala upravo Marina Tucaković. Nije bila tajna da je Nataša Marini do posljednjeg trenutka bila inspirativna, pa je za nju napisala i pjesmu "Mali signali" koja ju je proslavila.

Nataša je od samog početka svoje karijere željela da snima emotivnije, zrelije pjesme, ali su je njeni saradnici dok je bila u dvadesetim godinama, vidjeli potpuno drugačije, pa su je i savjetovali da se na početku karijere predstavlja koketnim, zavodljivim pjesmama i latino ritmovima.

Na drugom albumu “Ništa lično” Nataša objavljuje i svoj veliki hit, koji je lansirao u sam vrh muzičke scene. “Mali signali” su osvojili publiku preko noći, i Nataši obezbijedili titulu pop zvezde. Zanimljiva je i činjenica da Nataša nije željela da snimi ovu pjesmu, pa je nagovaranje od strane Marine Tucaković koja potpisuje ovaj tekst, trajalo neko vrijeme, sve dok Nataša nije popustila i odlučila da ipak posluša starije i iskusnije.

Vjerujemo da se nije pokajala, s obzirom na to da pjesma“Mali signali” i danas stvara odličnu atmosferu na Natašinim nastupima i da je bez sumnje pop himna dvijehiljaditih godina.