U godini potpune dominacije Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, Novak Đoković je jedini koji je u stanju da im uzdrma tron. Dok tenis postaje dosadan, svi se pitaju jedno.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dok se cijeli svijet spremao da prati veliko polufinale US Opena, Novak Đoković - Karlos Alkaraz (petak, 21 čas), engleski "Dejli mejl" je upozorio na ozbiljnu pretnju svjetskom tenisu. Novinar Metju Lambvel smatra da dominacija dvojice trenutno vodećih tenisera, Janika Sienra i Karlosa Alkaraza, preti da učini taj sport dosadnim.

"Pazite šta želite, ljubitelji tenisa, možda vam se to i ostvari. Kako su Rafael Nadal i Rodžer Federer graciozno otišli u penziju, očajnički smo željeli da se pojavi nova sila, novi dvojac koji će nam osvojiti srca. Na scenu su stupili Janik Siner i Karlos Alkaraz, čije je rivalstvo počelo epskim četvrtfinalom ovde u Njujorku prije tri godine, eksplodiralo u spektakularnom finalu Rolan Garosa 2025. i nastavilo se na Vimbldonu. Obojica su izuzetni talenti, njihovi mečevi su izuzetno neizvjesni na svim podlogama, a postoji i kontrast u stilu i ličnosti.Imamo sve što smo željeli. Pa zašto onda, dok koračaju ka trećem uzastopnom finalu Grend slema, sve djeluje tako... mlako u Njujorku?"

Odgovor djeluje veoma jednostavan.

"Zato što su previše dobri. Njihova finala su fantastična, naravno, ali čine da prvih šest kola Grend slema - barem u muškoj konkurenciji - djeluju nebitno; kao puka predigra za još jedan sudar titana. Ozbiljno prijete da učine tenis dosadnim. Ako zaigraju u nedeljnom finalu US Opena, to će biti prvi put u Open eri da su isti teniseri igrali tri finala Grend slema u jednoj godini", tvrdi Lambvel.

"Ovako nisu dominirali ni Federer i Nadal"

Izvor: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia

Uz podsjećanje da su i Španac i Italijan došli do polufinala bez drame, britanski novinar ukazuje i na činjenicu da je Siner izgubio samo jedan set, protiv Denisa Šapovalova u 3. kolu, a da Karlos Alkaraz nije izgubio nijedan.

"Na poslednja četiri turnira na kojima su igrali, sastali su se u finalu. To je nivo dominacije koji nismo vidjeli još od vrhunca rivalstva Nadal-Federer, kada su od 2005. do 2007. osvojili svih 12 grend slemova. Čak i tada su igrali samo četiri finala jedan protiv drugog. A svi znamo šta se zatim desilo: Novak Đoković je 'upao na žurku' i započeo najveću eru u istoriji tenisa".

Novak je i sada, kao najveći teniser ikada i na zalasku karijere, ponovo u sličnoj ulozi.

"Dvadeset godina kasnije, kao iskusni veteran koji je vidio previše zima, on pokušava da razbije još jedan kartel. Pokušaće to ponovo večeras, kada bude igrao protiv Alkaraza. U drugom polufinalu sastaju se Feliks Ože-Alijasim i Janik Siner i možda Kanađanin može da iznenadi, ali američke kladionice mu daju kvotu +1.300 (što znači vjerovatnoću od samo 7 odsto) - dakle, bez mnogo nade".

To Novaka Đokovića ponovo čini glavnim likom ove priče.

"Đoković, sa 38 godina, još igra izvanredan tenis i zaslužuje ogromno poštovanje zato što se i dalje suprotstavlja novim 'šerifima u gradu', iako bi već mogao da uživa u penziji. Ali ovo je igra za mlađe ljude - tenisu je potreban neko ko će se probiti i pretvoriti ovaj duo u trijumvirat. Potreban nam je novi Đoković".

I sam Đoković se slaže sa tom ocjenom.

"Njihovo rivalstvo je, bez sumnje, najbolje što trenutno imamo. I izgleda da će to potrajati. Saosjećam sa trećim igračem, jer sam bio u toj ulozi naspram Federera i Nadala. Žalim da vidim da se pojavi treći igrač", rekao je Đoković prije turnira

"Ko će naslijediti Novaka? 4 su kandidata"

Ko bi to mogao da bude? Engleski novinar naveo je nekoliko imena.

U jednoj šaljivoj vidio anketi među teniserima prije turnira, Đokovića su u Americi pitali šta će raditi nakon penzije. On je odgovorio: "Biću trener Žoaa Fonseke." Iako se šalio, bilo je jasno da Južnoamerikanca vidi kao igrača sposobnogo da se umiješa u borbi najvećih. "Klinac iz Rija je nevjerovatno talentovan, ali realno ne možemo očekivati da se bori za grend slemove prije 2027. godine. Pa, ko još dolazi u obzir?", tvrdi Dejli mejl.

"To bi trebalo da bude Aleksandar Zverev, ali sa 28 godina i nekoliko teških poraza u finalima grend slemova, možda je potrebno neko mlađi. Iz nacionalnog ugla, voljeli bismo da to bude Džek Drejper i ako se oporavi od fizičkih problema koji su ga pratili ove godine, ima ogroman potencijal. Dalje, kladim se i na to da je Amerikanac Ben Šelton igrač koji bi mogao da 'ukrade' grend slem trofej od 'Velike dvojke'. I to vjerovatno baš ovde u Njujorku, sledeće godine"

Zbog svega navedenog, zaključak koji iznosi Metju Lambvel je kratak i očigledan.

"Dakle, možda ćemo morati da sačekamo još malo. Do tada - loptica je opet kod tebe, Novače".