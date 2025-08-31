Trenutno 435. teniser svijeta Leonardo Riedi je prošao u četvrto kolo US Opena.

Izvor: Profimedia

Nastavlja se bajka na US Openu, Leonardo Riedi ide dalje. Sada mu je poljski teniser Kamil Majržak predao meč posle samo osam gemova prvog seta pri rezultatu 5:3 za Švajcarca i tako ga pustio u četvrto kolo.

Trenutno 435. teniser svijeta sada čeka duel sa Aleksom De Minorom iz Australije, koji je osmi teniser na ATP listi, a koji je takođe prošao nakon što mu je rival Danijel Altmajer predao meč.

Sve krenulo od meča sa Srbinom

Sve je počelo u kvalifikacijama kada je savladao Srbina koji igra za Francusku Luku Pavlovića 6:2, 7:6, a zatim je dobio Finca Virtanena 7:6, 6:4 i Amerikanca Džona 7:6, 6:4. Posle dramatičnih kvalifikacija dokopao se glavnog žreba.

Tu je prvo u tri seta 6:4, 6:2, 6:3 bio bolji od Pedra Martineza, a onda je srušio Fransiska Serundola 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2. Nakon tog preokreta vidjelo se da je sve moguće.

Posle ovog prolaska dalje 23-godišnjeg Švajcarca sada čeka skok od 271 mesta na ATP listi. Trenutno je siguran na 164. mjestu na ATP listi, a ako prođe još jedno kolo mogao bi da skoči još 30 ili 40 mjesta.