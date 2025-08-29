Zapamtite ime Leandro Riedi, u pitanju je teniser koji je napravio najveću senzaciju na grend slemovima u ovom vijeku.

Švajcarski teniser Leandro Riedi, kvalifikant i 435. na ATP listi, napravio je najveće iznenađenje na ovogodišnjem US Openu, ali ne samo to. Postao je najslabije rangirani kvalifikant (bez zaštićenog renkinga) koji se domogao trećeg kola na grend slemovima još od 1999. godine i Danija Sapsforda na Vimbldonu. Takoreći, Riedi je senzacija vijeka!

Šta je to uspio da uradi Riedi? Prvo je u kvalifikacijama blistao i srušio je trojicu tenisera maksimalnim rezultatom (2:0), da bi u prvom kolu izbacio favorita Pedra Martineza (3:0), inače 66. na svijetu, a onda još veći uspjeh. Pobijedio je Fransiska Serundola, trenutno 19. igrača planete, posle pet setova i zaista velike borbe. Na kraju, posle tri i po sata tenisa i velikog preokreta, Riedi je slavio 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2.

Leandro Riedi is the lowest-ranked male player (435 ATP), not directly in the main draw by protected ranking, to reach a Slam Third Round since Danny Sapsford (Wimbledon).pic.twitter.com/Itby0O9Idw — Luca Brancher (@LucaBeck)August 28, 2025



Da stvar bude luđa, Riedi je to uradio praktično bez svojih navijača na tribinama, pošto je jednog od rijetkih koji je navijao za njega - istjerao sa meča. Kada je izgubio svoj servis u četvrtom setu, počeo je da viče na navijača i na sudiju, traživši da ga izbaci jer je preglasno navijao za njega i iritirao ga.

Ispostavlja se, Riedi ga zna od ranije jer je u pitanju "poznati kladioničar" koji ga stalno prati i spopada, čak mu i prijeti: "Kladi se. Kada god izgubim šalje mi poruke da želi da mi majka umre. Istjeraj ga", vikao je Riedi.

From two sets down!



Qualifier Leandro Riedi upsets Francisco Cerundolo in five sets.pic.twitter.com/Z4hr4O6OPb — US Open Tennis (@usopen)August 28, 2025



Vidjećemo da li Riedi može da nastavi da pravi lude rezultate na US Openu pošto ga u trećem kolu čeka daleko slabiji teniser od Serundola. U pitanju je Kamil Majčrzak iz Poljske, inače 76. na svijetu, koji je iznenadio Karena Hačanova u pet setova, a koji takođe igra i dublove.

To bi mogla da bude šansa za Riedija da osvoji nikad više ATP poena i nikad više novca, a tek su mu 23 godine...