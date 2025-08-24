Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore je novi šampion Evrope!

Izvor: VPSCG

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvojila je titulu prvaka Evrope na šampionatu za igrače do 18 godina u Oradei.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas u finalnom meču selekciju Srbije 13:9 (3:2, 4:2; 5:2 i 1:3).

Do trofeja izabranici trenera Nebojše Milića došli su sa maksimalnim učinkom i svih šest pobjeda.

Rivala u finalu dobili su i u grupi (9:8), a slavili su i protiv Hrvatske 12:7, Španije 14:13, Francuske 21:11 i Italije 10:6.

Crnogorski vaterpolisti potvrdili su i finalu da su bolji rival, potpuno su nadigrali rivala, u finišu prve četvrtine došli su do vođstva koje je na kraju trećeg dijela meča iznosilo i šest golova.

Novi prvak Evrope već u drugoj četvrtini stekao je prednost od četiri gola (7:3) i već tada najavio veliku pobjedu.

Srbija je sa dva vezana gola zaprijetila i smanjila na 8:6, nakon čega je uslijedila serija od četiri vezana gola za vođstvo od 12:6 i konačnu pobjedu.

Veliki doprinos trijumfu i u finalu dao je golman Marko Pejović, a najefikasniji su bili Strahinja Gojković, Danilo Stupar i Miljan Bošković sa po tri gola, Relja Vukanić je dodao dva, dok su se po jednom u strijelce upisao Đorđe Pejović i Ognjen Moračanin.

U selekciji Srbiji najbolji je bio Luiđi Kanepa sa šest golova.

Bronzanu medalju osvojila je Grčka, koja je u meču za treće mjesto savladala Italiju 12:11.