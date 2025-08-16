Mladost je na završnom turniru, čiji je bila domaćin, nadmoćno osvojila naslov pobjednika, upisavši svih pet pobjeda.

Izvor: VPSCG

Pobijedila je Aquatic Verde 11:3 (5:0, 3:1, 1:1, 2:1), Budućnost One 9:4 (2:1, 0:0, 4:3, 3:3), Jadran m:tel 8:5 (2:1, 2:1, 3:1, 1:2), Primorac 9:2 (1:0, 2:0, 4:0, 2:2) i Budvu BR 16:5 (5:1, 4:0, 5:2, 2:2).

Po tri pobjede i dva poraza upisali su Jadran m:tel i Budućnost One, a njihov međusobni duel završen je trijumfom Novljana 9:8 (2:0, 2:4, 1:2, 4:2).

Dvije pobjede upisao je Primorac, po jednu Aquatic Verde i Budva BR.

Mladost je osvojila drugi trofej Kupa Crne Gore ovog ljeta - slavila je i u generaciji igrača rođenih 2012. i mlađih.