Predlog Budžeta za 2026.godine nakon sedam –osam sati rasprave je podigao buru u Skupštinskoj sali na relaciji predsjednika Skupštine opštine Bar Branislava Nenezića (SD) i predsjednika Opštine Dušana Raičevića (DPS). Ove dvije partije u kolaciji vrše vlast u Baru, prenosi Primoski portal.

Nakon zaključene rasprave u završnoj riječi Raičević je iznio predloge za segmente infrastrukturnih projekta, uređenje prostora. Reagovao je Nenezić dodajući da se o tim predlozima neće raspravljati, niti će se radne tijela SO Bar time baviti jer ih je predsjednik Opštine predloženi nakon zaključene rasprave, pozivajući se na Poslovnik Skupštine optine Bar.

„Završna riječ nije sastavni dio rasprave, i ovakav odnos, po meni, prema odbornicima neće biti moguć, makar dok ja sjedim ovdje. Imali ste priliku, rasprava traje punih sedam sati. Niste bili tu, sad ste došli, donijeli ste nam deset rješenja o kojima mislite da mogu da postanu sastavni dio Budžeta“, rekao mu je Nenezić i ukazao da je predsjednik Opštine bio u obavezi da se do početka sjednice izjasni u odnosu na amandmane koji su podneseni, što Raičević nije učinio.

„Ovo je nepoštovanje Skupštine opštine Bar. Da odsjetim, koja je Vas birala, a Vi niste nas, nego mi Vas. To je jedna velika razlika. Vi ste, po meni, po Statutu, po Poslovniku, po nekim manirima, trebali da budete ovdje“, kazao je Nenezić, na šta mu je prvi čovjek Bara odgovorio da je bio tu, pa je Nenezić kazao da je trebalo da bude u sali, a on to nije bio.

Raičević je kazao da je predloge iznio u skladu s Poslovnikom i da je bio tu sve vrijeme.

„Dok ja sjedim ovdje, na ovaj način se neće usvajati budžet Opštine Bar, pa makar mi ovo bio posljednji dan da sjedim ovdje. To treba da znate“, poručio je Nenezić.

On je odlučio da u potpunosti odbije predloge Raičevića nakon reakcije odbornice Demokrata Valentine Minić, koja je Neneziću skrenula pažnju da se o Raičevićevim amandmanima ne može raspravljati, jer su podnijeti van vremenskog okvira i nakon završene rasprave.

Minić je kazala da nema smisla raspravljati i odbore opterećivati dodatnim materijalom, nakon čega bi odbornici ponovo morali diskutovati o tim predlozima, kada oni uopšte nisu u skladu s Poslovnikom SO, tvrdeći da se već „ulazi u sivu zonu“ i da oni moraju biti odbijeni.

U toku je pauza sjednice Skupštine opštine Bar koju je tražio Klub odbornika DPS-a.