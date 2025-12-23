Ova promjena uvedena je na osnovu predsjedničkog dekreta i smernica Generalštaba Oružanih snaga, s ciljem očuvanja izvornog teksta himne.

Italija je uvela manju, ali simbolički značajnu izmenu u tekst svoje državne himne, uklonivši naglašenu riječ "Da!", koja se do sada izvodila nakon poziva na žrtvu za domovinu, potvrdili su vladini izvori.

Kako navodi izvor upoznat s ovom odlukom, Generalštab Oružanih snaga Italije je tokom proteklih sedmica izdao zvanične smjernice o ovoj izmjeni, postupajući u skladu sa predsjedničkim dekretom objavljenim u maju u Službenom listu, koji se poziva na izvornu verziju himne.

Prije ove promjene, italijanska himna "Braća Italije" završavala se stihovima: "Spremni smo da umremo, spremni smo da umremo, Italija zove! Da!"

Prema novoj verziji, završna riječ "da" više se ne izvodi.

Informaciju o ovoj izmjeni, koju italijanska vlada nije zvanično objavila, prvi je objavio dnevni list Il Fatto Quotidiano, a potom su je potvrdili izvori iz Ministarstva odbrane, kao i iz kabineta italijanskog predsjednika Serđa Matarele.

Izvor iz predsjedničkog kabineta istakao je da izmjena nema političku pozadinu, već da proističe iz nastojanja da se sačuva "čistoća" originalnog teksta, odnosno da se ukloni dodatak koji nije postojao u izvornim stihovima.

Himnu "Braća Italije", koja je ujedno i naziv stranke italijanske premijerke Đorđe Meloni, napisao je pjesnik Gofredo Mameli 1847. godine, u periodu prije ujedinjenja Italije.

Iako u Mamelijevim originalnim stihovima nema riječi "da", ona se pojavljuje u originalnoj muzičkoj partituri himne, koju je iste godine komponovao Mikele Novaro. Upravo ta razlika između književnog teksta i muzičke verzije bila je jedan od razloga dugogodišnjih rasprava o pravilnom izvođenju završnih stihova italijanske državne himne.

