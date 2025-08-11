Feliks Ože-Aljasim prošao jer Artur Rinderkneš nije mogao da nastavi meč.

Izvor: X/tennismasterr2/printscreen

Francuski teniser Artur Rinderkneš, trenutno 70. igrač na planeti, morao je da preda meč kanadskom igraču Feliksu Ože-Aljasimu nakon što se srušio na beton tokom njihovog okršaja u Sinsinatiju. Uslovi za tenis u SAD ovih dana nisu ni blizu idealnih, a pored velike vrućine problem pravi i "težak" vzduh.

Rinderkneš je odlučio da se povuče sa turnira pri rezultatu 7:6, 4:2 u korist Kanađanina, koji je svojevremeno bio i u samom svjetskom vrhu. Francuz je u jednom trenutku pao na teren, vidjelo se da veoma teško diše, a lice i gornji dio tijela prekrio je peškirom. Pogledajte kako je to izgledalo:

Rinderknech really struggling in this heat



Situacija je bila alarmantna, navijači su se zabrinuli za stanje francuskog tenisera, ali su službena lica pravovremeno reagovala. Reagovao je glavni sudija ovog meča, ali i turnirski ljekar kojem je obaveza da pregleda sve igrače. Nakon kraće pauze odlučeno je da Rinderkneš nije u stanju da igra, pa se on povukao sa turnira.

Feliks Ože-Aljasim će u osmini finala prestižnog turnira u Sinsinatiju, jednog od pripremnih za US open, igrati protiv pobjednika meča Cicipas - Bonzi.