Zlatko Šimenc je tokom bogate karijere osvajao medalje na najvećim takmičenjima.

Izvor: vecernji.hr/printscreen

Tužne vijesti stižu iz Hrvatske! Preminuo je Zlatko Šimenc (87), nekadašnji reprezentativac Jugoslavije u vaterpolu i rukometu! Kao reprezentativac Jugoslavije u vaterpolu Šimenc je osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama 1964. godine, ali i dvije srebrne i jednu bronzanu medalju na Evropskim prvenstvima. Uspješan je bio i na Mediteranskim igrama 1959. u Bejrutu (zlatna medalja) i 1963. u Napulju (srebrna medalja), kao i na Univerzijadi 1959. u Torinu (zlatna medalja).

Bio je dio nacionalnog tima kada je vaterpolo u Jugoslaviji dobio veliki zamah, a uporedo sa tim sportom trenirao je i rukomet. Bio je oženjen nekadašnjom odbojkaškom reprezentativkom Jugoslavije Nevenkom Subotičanec, a njihova djeca napravila su velike sportske karijere - ćerka Iva u sinhronom plivanju, a sin Dubravko kao jedan od najboljih hrvatskih vaterpolista svih vremena.

Nakon igračke karijere koju je proveo u zagrebačkoj Mladosti, sa kojom je osvojio Kup evropskih šampiona u dva navrata, ostao je aktivan u sportu. Učestvujući u radu klubova i razvoju mlađih generacija vaterpolista, a svojevremeno je bio i trener seniorskog tima Mladosti.

Pored sportske karijere, Zlatko Šimenc je završio i Visoku školu za fizičku kulturu u Zagrebu, potom je magistrirao i doktorirao u oblasti kineziologije, a bio je i redovni profesor za rukomet i vaterpolo na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, gdje je radio do penzionisanja.