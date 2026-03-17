Eksplozivna naprava bačena je na pivnicu u Beogradskoj ulici. Istraga je u toku, a policija prikuplja dokaze.

U Beogradskoj ulici u Zemunu, tokom protekle noći, bačena je eksplozivna naprava na jednu poznatu pivnicu.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nepoznato lice je pod okriljem noći prišlo objektu i bacilo napravu, najvjerovatnije ručnu bombu, a potom pobjeglo u nepoznatom pravcu.

Od siline detonacije na pivnici su popucala stakla, fasada je oštećena, a tragovi gelera vidljivi su svuda po ulazu. Prava je sreća da u trenutku napada u lokalu, ali i na samoj ulici, nije bilo nikoga.

"Čula se strašna detonacija, prozori su nam se zatresli. Odmah smo znali da nije petarda", kaže jedan od stanara Beogradske ulice za žportal.

Policija na nogama

Jake policijske snage i nadležne službe odmah su izašle na teren. Urađen je detaljan uviđaj, a inspektori su prikupili materijalne dokaze koji bi mogli da ukažu na napadača.

Povrijeđenih nema i to je u ovom trenutku najvažnija informacija.

Istraga je u toku, provjeravaju se snimci sa nadzornih kamera okolnih zgrada i lokala.

Motiv napada za sada je pod velom tajne. Da li je riječ o opomeni, neraščišćenim računima ili nečem trećem, utvrdiće istraga kojom rukovodi nadležno tužilaštvo.

