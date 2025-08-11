Rodžer Federer ima sestru Dijanu, a o njoj se malo toga zna. Krije je od očiju javnosti. Samo nekoliko puta je viđena na njegovim mečevima.

Za Rodžera Federera (44) zna ceo svet. Jedan je od najboljih igrača u istoriji tenisa, osvojio je 20 grend slem titula i bio član "velike trojke" sa Novakom Đokovićem i Rafaelom Nadalom. Ono što mnogi nisu znali jeste da ima rođenu sestru Dijanu (46) koja je dve godine starija od njega. O njoj se malo toga zna.

Prema dostupnim informacijama Dijana je medicinska sestra u Švajcarskoj i ima dve ćerke bliznakinje. Rodžer nju skriva od očiju javnosti, ne priča previše o njoj, a malo puta se ona spominjala u intervjuima. Jednom prilikom je to uradio njihov otac Robert Federer.

In 2017, Roger Federer was honored with the title of Doctor Honoris Causa from the University of Basel. His sister Diana received the award on his behalf.pic.twitter.com/3pxSP59iYP — Dinora♥RF (@norinchi_df)December 3, 2023

"Naravno da sam veoma ponosan na Rodžera, ali sam isto tako ponosan i na moju ćerku Dijanu. Svi mi smo Federeri. Isti smo kao što smo bili i takvi ćemo uvek biti", rekao je Robert pre nekoliko godina dok je švajcarski teniser još bio na terenu i vodio bitke sa Rafom i Noletom.

Zašto nije dolazila na Rodžerove mečeve?

Dijana se nije pojavljivala na velikom broju Rodžerovih mečeva. Uglavnom je to bilo na turniru u Bazelu, njihovom rodnom gradu. Viđena je i na Vimbldonu i na US openu, ali retko. Zašto se nije pojavljivala? Da li je Rodžer želeo da je sakrije od medija i da spreči da se o tome piše i priča ili je to njena želja, nije poznato.

U žižu javnosti je dospela kada se saznalo da i ona ima ćerke bliznakinje, baš kao i Rodžer i Mirka koji imaju četvoro dece. Bliznakinje Majla Rouz i Šarlin Riva rođene su 23. jula 2009. godine. Pet godina kasnije na svet su došli i sinovi, takođe blizanci. Leo i Leni su rođeni 6. maja 2014. godine. Svi oni zajedno su gledali i Rodžera kako 2017. godine osvaja titulu na Vimbldonu.

"Video sam sinove prvi put tada na Centralnom terenu, tek u tom momentu sam shvatio da sam šampion Vimbldona. Video sam i da nemaju pojma šta se dešava. Tu su bile i moje ćerke koje su starije i koje su znale šta se dešava. Sve to je bilo dosta emotivno", rekao je Rodžer tada.

Jedna od njenih retkih izjava

Not many people know, but Roger Federer has a sister. Her name is Diana, 42 years old! Here are some pictures ♥️pic.twitter.com/HBroLMjV9m — Luigi Gatto (@gigicat7_)November 30, 2021

Kao što smo već naglasili, Dijana se retko pojavljivala u javnosti. Jedna od tih prilika bila je u jednom švajcarskom listu kada je dala kratku izjavu o svom mlađem bratu. Tačnije, bila je to čestitka za njegov rođendan.

"Ko bi rekao da ćeš sa samo 30 godina da doživiš toliko uspeha. Prvo su to tvoji uspesi na terenu koji su oduševili ceo svet. Ali, ono što je meni najvažnije jeste to što si uspeo da ostaneš svoj i da budeš čvrsto na zemlji", poručila je Dijana Federer i čestitala mu rođendan.