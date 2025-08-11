Spekulisalo se i ranije da bi Rodžer Federer mogao da se vrati, a sada je donio odluku da to bude na mastersu u Šangaju.

Slavni švajcarski teniser Rodžer Federer vraća se tenisu poslije tri godine i nastupiće na mastersu u Šangaju, saopštili su tokom vikenda organizatori turnira. Kako se navodi, biće to zapravo revijalni dio turnira i očekuje se da Federer igra dubl sa još tri poznate ličnosti iz Kine.

U pitanju je inače turnir koji se igra početkom oktobra, a Federer će konkretno igrati svoj dubl meč 10. oktobra, ako ne bude nekih promjena u međuvremenu.

Roger Federer is coming back to Shanghai



Join us on October 10th for the @rogerfederer and Friends Celebrity Doubles Match!



Prema najavama, njegovi "partneri" i protivnici u dubku biđe Doni Jen, Vu Lei i Dženg Đie, ljubimci tamošnje publike u Kini. Ipak, znamo da u Šangaju niko nije popularniji od Novaka Đokovića, koji je zapravo najveće zadovoljstvo imao kada je igrao u Aziji, gdje je za vrijeme Federerove i Nadalove "vladavine" u SAD i Velikoj Britaniji, imao ogroman broj navijača.

"Zdravo, Rodžer ovdje. Srećan sam što ću ponovo igrati u Šangaju. To je oduvijek bilo posebno mjesto za mene, sa odličnim navijačima i divnim uspomenama koje me za njega vežu. Radujem se susretu", rekao je Federer.

Za sada inače nema najava da li će Đoković igrati na ovom turniru koji se igra od 1. do 12. oktobra, još jedan masters koji je tako "razvučen" na skoro dvije nedelje, a to vjerovatno zavisi od toga kako Nole prođe na US Openu. Znamo da je prošle godine igrao finale u Šangaju, kada ga je gledao i Federer, čak se šalio da ga je "izbaksuzirao" protiv Sinera.