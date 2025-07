Tokom igračke karijere Rodžer Federer je dio zarađenog novca uložio u kompaniju "On", koja izuzetno brzo raste u svijetu sporta i proizvodnje sportske opreme. Zato je tokom prošle godine, zvanično kao penzioner, zaradio ozbiljan novac.

Izvor: Florian EISELE / AFP / Profimedia

Švajcarski teniser Rodžer Federer već nekoliko godina je penzioner, ali i dalje blisko povezan sa svijetom profesionalnog sporta - preko kompanije u koju je pametno investirao i koja mu je danas glavni izvor prihoda. Švajcarac je tokom igračke karijere zaradio oko 130 miliona američkih dolara, a njih je znao pametno da plasira kada je postao svjestan da više ne može da igra protiv najboljih.

Tokom 2019. godine Rodžer Federer je odlučio da dio zarađenog novca investira u kompaniju koja se bavi proizvodnjom sportske odjeće i obuće. Naravno, specijalizovani su za tenis, njihov logo često možemo vidjeti na najvećim svjetskim turnirima, a kompanija donosi i ogromne prihode Švajcarcu koji već nekoliko godina uživa u penziji.

Pretpostavlja se da Rodžer Federer ima oko 3 odsto udjela u vlasničkoj strukturi kompanije koja je osnovana 2010. godine, a koja je svjetsku popularnost stekla baš u godinama kada je slavni sportista riješio da uloži u nju. Među osnivačima je i Oliver Bernhard, švajcarski "Ajronmen" koji je razvijao potpuno novu tehnologiju proizvodnje sportske opreme, ali "Najk" sa kojim je tada imao saradnju nije želio da pokrene novi projekat.

Napravili imperiju u svijetu sportske opreme

Kompanija "On" sa sjedištem u Cirihu objavila je nedavno svoje poslovne uspjehe za 2024. godinu. Tokom samo jedne godine firma u koji je svojevremeno investirao Rodžer Federer ostvarila je prihode od 2,42 milijarde eura! Objavljeno je i da su u poslednjih godinu dana dionice porasle oko 41 odsto, nadmašivši ključne rivale poput Najka i Adidasa.

Očekivanja kompanije je da će tempo rasta biti jači u prvoj polovini 2025. godine, a najviše zbog patika za trčanje "Cloudsurfer 2" koje koštaju 150 eura i nešto modernijih patika za svakodnevnu upotrebu "Cloud 6" čija je cijena 140 eura. Velikom uspjehu kompanije doprinijele su i patike "Rodžer" koje su se u limitiranom broju pojavile 2020. godine, dok je Federer bio aktivan u svijetu tenisa.

Ko su zvijezde Rodžerovog biznisa?

Kompanija "On" ima potpisane ugovore sa nekoliko svjetski poznatih tenisera i teniserki, pa na najvećim turnirima često možemo da vidimo sada već karakteristični logo od dva slova, postavljena jedno ispod drugog. Kao najveće zvijezde ističu se poljska teniserka Iga Švjontek koja je nedavno osvojila Vimbldon i američki teniser Ben Šelton, dok se u budućnosti mnogo očekuje od Žoaa Fonseke.

"Smatram da je to što je Rodžer Federer uključen u rad ovakve kompanije dobra preporuka za teniserke i tenisere. Takođe, mislim da on može mnogo da utiče na kompaniju i da je to razlog zašto su riješili da potpisuju ugovore sa igračima. Prilično sam srećna što smo to mogli da ostvarimo jer osjećam da dijelimo iste vrijednosti. Oni imaju lični pristup prema igračima. Osjećam da me tretira prvo kao osobu, ali ne uglavnom kao mašinu za pobedu, znate? Lijep je osjećaj imati takvu vrstu podrške. Zaista sam srećna što počinjem ovo novo poglavlje", rekla je Iga Švjontek nakon što je potpisala ugovor sa kompanijom "On".