Japanski bokser Šigetoši Kotari preminuo je od posledica zadobijenih u borbi.

Izvor: Hiroaki Yamaguchi / AFLO / Profimedia

Japanski bokser Šigetoši Kotari (28) preminuo je u petak od posledica zadobijenih u borbi za titulu superperolake kategorije protiv Jamato Hate u Tokiju. Posle meča bokser je prebačen u bolnicu gdje je imao hitnu operaciju.

Japanac je bio u stanju u kojem se krv skuplja između lobanje i mozga i zbog toga je morao na operaciju. Borba je bila održana prije nešto više od nedelju dana, 2. avgusta. Katori se borio neriješeno protiv Hate, ali je posle meča uslijedila prava drama, nažalost sa smrtnim ishodom.

A, zbog nesrećne situacije oglasio se i Maurisio Sulejman. "Duboko mi je žao zbog ovog gubitka, zbog nesreće u ringu koja nas je sve natjerala da nastavimo istraživanje kako bismo pronašli načine da boks učinimo bezbjednijim i da sprovedemo programe prevencije", rekao je.

"Naše najdublje saučešće i saučešće njegovoj porodici i bokserskoj zajednici u Japanu."

Nešto se, ipak, promijenilo... Nakon ovog meča sve borbe za titulu Orijentalne i Pacifičke bokserske federacije (OPBF) će sada trajati 10 rundi umjesto 12. Katori je drugi poznati bokser koji je preminuo u 2025, posle Irca Džona Kunija koji je u februaru izgubio bitku.